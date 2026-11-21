امام جمعه کرمان گفت: هویت بسیج جریان خالص انقلاب، ماموریت آن حضور در خط مقدم همه جبهه‌ها و جهت آن تحقق احکام الهی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، در دومین روز از هفته بسیج، نشست نماینده ولی فقیه در استان با فرمانده سپاه ثارالله کرمان برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی در این نشست بسیج را در سه محور هویت، ماموریت و جهت تعریف کرد و گفت: هویت بسیج جریان زلال و خالص انقلاب، ماموریت آن حضور در خط مقدم همه جبهه‌ها و جهت آن تحقق احکام الهی است.

وی افزود: بسیج در مسیر رهبری حرکت می‌کند و دشمن در اقدام علیه آن ناکام بوده است.

در این نشست فرمانده سپاه ثارالله استان نیز با اشاره به طرح آزادی زندانیان و اجرای طرح سازش در ۶۳۰ فقره پرونده، گفت: این طرح از امروز آغاز و تا دهه مقاومت ادامه دارد.

سردار نظری از اجرای ۶ هزار و ۵۳۷ عنوان برنامه در عرصه‌های هفت‌گانه بسیج خبر داد که ۳۴۰ مورد آزادسازی زندانیان و ۶۳۰ مورد صلح و سازش از مهم‌ترین آنهاست.

به گفته وی، برنامه‌ها تا شامگاه چهارم آذرادامه دارد و اجتماع میلیونی «جان فدا» نیز از ظرفیت‌های جدید مردمی است.

حجت‌الاسلام عربپور، نماینده ولی فقیه در سپاه ثارالله نیز با تبریک هفته بسیج گفت: تفکر بسیج در سراسر جهان تحقق پیدا کرده و این میدان با حضور مردم و مسئولان حفظ شده است

در پایان این نشست در خصوص پیام و برنامه‌های هفته بسیج، با امام جمعه و فرمانده سپاه ثارالله، مصاحبه انجام شده است.