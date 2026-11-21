بمنظور پیشگیری از اعتیاد، کلاس توجیهی طرح توانمندسازی شبکه گروه‌های مرجع روستایی با حضور ۲۰۰ تن در توکهور و هشت‌بندی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر هرمزگان گفت: شرکت کنندگان در کلاس یک روزه توجیهی طرح توانمندسازی شبکه گروه‌های مرجع روستایی دهیاران، بهورزان، روحانیان، ائمه جمعه و فرهنگیان بودند که بعلت ارتباط مستقیم با مردم و جایگاه اثرگذار اجتماعی، نقش مهمی در شناسایی آسیب‌ها، آگاهی بخشی و ترویج فرهنگ پیشگیری در جامعه روستایی دارند.

مسعود راستی افزود: هدف از اجرای این طرح افزایش آگاهی عمومی، تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی و استفاده از ظرفیت گروه‌های مرجع روستایی برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد است.

بیشتر بخوانید: برگزاری دوره آموزشی کنشگری در فضای مجازی در میناب

وی گفت: توانمندسازی گروه‌های مرجع و آموزش افراد تأثیرگذار در روستاها، زمینه‌ساز تقویت برنامه‌های پیشگیرانه و گسترش سبک زندگی سالم در جامعه است.