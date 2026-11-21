سخنگوی وزارت کشور:
در استانها طرحهای توسعهای و زیرساختی در حال انجام است
علی زینی وند سخنگوی وزارت کشور در نشست خبری گفت: در استانها فرایند مسائل توسعهای و زیرساختی کشور با سرعت خیلی خوبی در حال انجام است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما
، در نشست خبری که در وزارت کشور برگزار شد، ضمن تبریک هفته بسیج گفت: در روزهای گذشته شاهد تشییع با شکوه شهدای گمنام بودیم که مردم استقبال باشکوهی داشتند و از آنها تشکر میکنیم.
وی همچنین گفت: در سیستان و بلوچستان طرح نیروگاه ۵۴۶ مگاواتی زاهدان انجام میشود که چنین طرحی در آن منطقه میتواند روی ناترازی انرژی تاثیر بگذارد. به رغم شرایط جنگی، استانداران و اعضای دولت و بخش خصوصی در همه بخش ها با تمام توان فعالیت میکنند. سرمایه گذارانی که شاید در شرایط غیرجنگی خیلی رغبتی به سرمایه گذاری نداشتند الان در شرایط جنگی سرمایه گذارانی داریم از ایرانیان خارج از کشور که میگویند در این شرایط بنا داریم هر جا زمینه باشد سرمایه گذاری کنیم.
زینیوند: تمام ابعاد حادثه آبدانان به دستور رئیسجمهور بررسی میشود
معاوون سیاسی وزارت کشور گفت: واقعه دیگری که هفته قبل رخ داد واژگونی اتوبوس مهندسان نفت در آبدانان بود که ۱۳ نفر از مهندسین ما جان باختند، آبدانان از مناطق نخبه پرور کشور است و در رتبههای کنکور جزو برترینهای کشور محسوب میشود.
معاون سیاسی وزیر کشور تاکید کرد: تصویرسازی عامدانهای که از آنجا میشود درست نیست، موضوع مورد توجه رئیسجمهور قرار گرفت و دستور دادند نماینده ویژه اعزام شود، وزیر کشور هم به بنده دستور داد سفری به آنجا داشته باشم. با تمامی خانوادههای جانباختگان دیدار کردیم و تمام ابعاد قضیه بررسی میشود.