به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ، در نشست خبری که در وزارت کشور برگزار شد، ضمن تبریک هفته بسیج گفت: در روز‌های گذشته شاهد تشییع با شکوه شهدای گمنام بودیم که مردم استقبال باشکوهی داشتند و از آنها تشکر می‌کنیم.

وی همچنین گفت: در سیستان و بلوچستان طرح نیروگاه ۵۴۶ مگاواتی زاهدان انجام می‌شود که چنین طرحی در آن منطقه می‌تواند روی ناترازی انرژی تاثیر بگذارد. به رغم شرایط جنگی، استانداران و اعضای دولت و بخش خصوصی در همه بخش ها با تمام توان فعالیت می‌کنند. سرمایه گذارانی که شاید در شرایط غیرجنگی خیلی رغبتی به سرمایه گذاری نداشتند الان در شرایط جنگی سرمایه گذارانی داریم از ایرانیان خارج از کشور که می‌گویند در این شرایط بنا داریم هر جا زمینه باشد سرمایه گذاری کنیم.