مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد: بیش از ۵۰ هزار نفر از نمایشگاه بزرگ کتاب یزد بازدید کرده و میزان فروش نمایشگاه کتاب یزد بیش از ۳۰ میلیارد تومان بوده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، حجت‌الاسلام عباس دانشی از حضور ۳۵۰ ناشر از سراسر کشور در این نمایشگاه خبر داد و گفت: بیش از ۱۲۰ هزار جلد و ۱۷ هزار عنوان کتاب در موضوعات مختلف عرضه شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد گفت: در زمان برگزاری نمایشگاه بزرگ کتاب یزد ۳۴ برنامه جانبی برگزار شد که مهمترین آنها روز شهرستان‌ها و ارائه اثار فرهنگی مناطق مختلف استان و گفت‌و‌گو با نویسندگان بود.



حجت‌الاسلام عباس دانشی ادامه داد: بیشترین کتاب‌های خریداری شده کتاب‌های عمومی، کودک و نوجوان، رمان و روانشناسی بود.