با همکاری مأموران انتظامی و آب و فاضلاب اراک انجام شد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سرهنگ محسن رضایی گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر استفاده از دستگاه حفاری غیرمجاز برای حفر چاه در روستا‌های اطراف اراک، موضوع در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری ۲۰ امیرکبیر با همکاری اداره آب و فاضلاب شهرستان اراک به محل اعزام شدند و یک دستگاه حفاری غیرمجاز به همراه متعلقات آن را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان اراک ارزش دستگاه حفاری کشف‌شده را ۱۵ میلیارد ریال برآورد کرد.

سرهنگ رضایی از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشابه یا داشتن اطلاعات در این زمینه، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.