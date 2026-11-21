به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، در راستای توسعه فوتبال پایه و شناسایی استعدادهای ورزشی، جلسه هماهنگی طرح استعدابیابی فوتبال با حضور دبیر هیئت فوتبال استان و مسئولان انجمن‌های ورزشی آموزش‌وپرورش برگزار شد.

این طرح در ۱۰ منطقه بجنورد و طی سه مرحله اجرا می‌شود؛ در مرحله نخست، ۵۰ مدرسه هدف، هرکدام ۱۰ دانش‌آموز مستعد را معرفی می‌کنند تا مجموعاً ۵۰۰ نفر وارد فرآیند استعدابیابی شوند.

در مرحله دوم، استعدادهای منتخب در مناطق مختلف طی چند مرحله توسط استعدادیاب‌ها ارزیابی و رصد خواهند شد و در مرحله پایانی، بازیکنان برتر با نظر سراستعدادیاب‌ها در استادیوم تختی بجنورد انتخاب می‌شوند.