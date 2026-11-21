به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مالک روشنی؛ ضمن بررسی روند درمان و وضعیت ارائه خدمات پزشکی به مصدوم بستری در بیمارستان امام این شهر؛ از نزدیک در جریان اقدامات کادر درمان، امکانات و نیاز‌های درمانی بیمار قرار گرفت و بر ضرورت تداوم خدمات‌رسانی مطلوب و استفاده از تمام ظرفیت‌های درمانی برای بهبود وضعیت وی تأکید کرد.

مدیرکل بازرسی استان؛ همچنین موضوع رسیدگی به مطالبات خانواده‌های جان‌باختگان این حادثه؛ به‌ویژه روند پرداخت خسارت‌های بیمه‌ای را مورد پیگیری قرار داد و بر لزوم تسریع در انجام تعهدات بیمه‌ای، جلوگیری از اطاله روند تشکیل و رسیدگی به پرونده‌ها و حمایت از خانواده‌های داغدار تأکید کرد.

وی با اشاره به ابعاد تلخ این حادثه و ضرورت صیانت از حقوق آسیب‌دیدگان؛ خواستار هماهنگی و همکاری دستگاه‌های مسئول برای رفع موانع احتمالی در مسیر ارائه خدمات درمانی و پرداخت مطالبات قانونی خانواده‌های جان‌باختگان شد.