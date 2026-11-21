به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از افتانا، مرکز مدیریت راهبردی افتا، طبق ضوابط ارائه محصولات، سکو‌ها و سامانه‌های خارجی به‌صورت مداوم در حال به‌روزرسانی فهرست محصولات و شرکت‌های مورد تایید این مرکز است.



شرکت‌های داخلی فعال در زمینه محصولات فتایی و خدمات افتایی موظف هستند تا تمامی شرایط ضوابط ارائه محصولات، سکو‌ها و سامانه‌های خارجی در حوزه امنیت اطلاعات و ارتباطات را رعایت کنند. این ضوابط براساس بند ۴ مصوبه سوم جلسه ۹۶ شورای عالی فضای مجازی مورخ ۲۳ آبان ۱۴۰۲ و در راستای اجرایی سازی هدف عملیاتی بند ۲-۲-۲-۸ طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات مصوبه شماره ۶۶ شورای عالی فضای مجازی اتخاذ شده است و تمامی شرکت‌های داخلی موظفند به صورت مجزا برای هر یک از محصولات، سامانه‌ها و سکو‌های خارجی این ضوابط را رعایت کنند.



مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری ضمن حمایت از محصولات داخلی و در راستای ساماندهی بازار محصولات خارجی در کشور، ضوابط ارائه محصولات، سکو‌ها و سامانه‌های خارجی در حوزه امنیت اطلاعات و ارتباطات را اعلام کرده و هر شرکت داخلی برای هریک از محصولات، سامانه‌ها و سکو‌های خارجی باید به صورت مجزا این شرایط سه‌گانه را رعایت کند:



۱. معرفی‌نامه رسمی از تولیدکنندگان این محصولات.

۲. تعهدنامه محضری الزامات ارائه محصولات، سامانه‌ها و سکو‌های خارجی حوزه امنیت اطلاعات و ارتباطات.

۳. گواهی معتبر در گرایش امن‌سازی و مقاوم‌سازی سامانه‌ها، زیرساخت‌ها و سرویس‌ها و همچنین گرایش نصب و پشتیبانی محصولات فتا



خرید محصولات تایید شده از توزیع‌کنندگان اصلی یا نمایندگان آنان بلامانع است و تازه‌ترین لیست محصولات، سامانه‌ها و سکو‌های خارجی تایید شده که به‌صورت مداوم به‌روزرسانی می‌شود، به شرح زیر است:



