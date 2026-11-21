به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال رای دعوی باشگاه پرسپولیس به طرفیت باشگاه فجر شهید سپاسی را صادر کرد.

رای صادره بدین شرح است:

در خصوص شکایت باشگاه پرسپولیس تهران علیه باشگاه فجر شهید سپاسی شیراز مبنی بر استفاده از بازیکن غیر مجاز به نام آقای حسین شهابی در بازی مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ دو تیم از سری مسابقات لیگ برتر فوتبال کشور با این شرح که با توجه به اتمام مهلت سربازی نامبرده در باشگاه مذکور و عدم ثبت قرارداد جدید با باشگاه فجرسپاسی غیر مجاز محسوب میشود اینک با توجه به پاسخ استعلام واصله از سازمان لیگ به شماره ۱۴۰۵۲۱۷۳۰۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ در رابطه با نحوه فعالیت بازیکن موصوف و همچنین جهات استدلالی مندرج در دادنامه شماره ۵۷۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ صادره از سوی این کمیته در رابطه با شکایت مشابه از بازیکن مورد شکایت و همچنین با عنایت به عدم ارائه مدارک اثباتی پیرامون موارد ادعایی از سوی باشگاه شاکی در نتیجه بلحاظ عدم احراز وقوع تخلف مستند به ماده ۹۵ مقررات انضباطی حکم بر برائت صادر می‌گردد.

رای صادره ظرف مهلت ۷ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی نزد کمیته استیناف میباشد.