معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی از توزیع روغن موتور و ضدیخ با نرخ کارخانه در میان ناوگان حمل‌ونقل عمومی استان خبر داد.

عرضه روغن موتور و ضدیخ با قیمت کارخانه به ناوگان حمل‌ونقل آذربایجان‌غربی

عرضه روغن موتور و ضدیخ با قیمت کارخانه به ناوگان حمل‌ونقل آذربایجان‌غربی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حیدری با اعلام این خبر اظهار کرد: در راستای حمایت از فعالان بخش حمل‌ونقل جاده‌ای، کاهش هزینه‌های نگهداری ناوگان و تسهیل دسترسی رانندگان به اقلام ضروری، روغن موتور و ضدیخ با قیمت کارخانه در اختیار ناوگان حمل‌ونقل عمومی استان قرار می‌گیرد.

وی گفت: در این طرح، ۴ هزار لیتر روغن موتور در قالب ۲۰۰ عدد محصول و همچنین ۲۰۰ عدد ضدیخ برای عرضه به فعالان حوزه حمل‌ونقل آذربایجان‌غربی تأمین شده است تا رانندگان و مالکان ناوگان بتوانند این اقلام مصرفی را با قیمت کارخانه تهیه کنند.

حیدری افزود: این اقدام با هدف حمایت از رانندگان در برابر افزایش هزینه‌های جاری و تعمیر و نگهداری خودروها، کاهش هزینه‌های تأمین اقلام مصرفی و حذف واسطه‌های غیرضروری در فرآیند توزیع انجام می‌شود و در طول سال نیز تداوم خواهد داشت.

معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی تصریح کرد: تأمین اقلام مصرفی با نرخ مصوب، از مطالبات جدی فعالان بخش حمل‌ونقل جاده‌ای در ماه‌های اخیر بوده است و مجموعه راهداری استان با جدیت پیگیر رفع دغدغه‌های این قشر زحمتکش است.

وی ادامه داد: با توجه به فرارسیدن فصل سرما و آغاز مأموریت‌های زمستانی، تأمین ضدیخ و استفاده از روانکارهای استاندارد و متناسب با شرایط آب‌وهوایی منطقه، نقش بسیار مهمی در پیشگیری از آسیب‌های فنی، حفظ سلامت موتور و افزایش آمادگی عملیاتی ناوگان ایفا می‌کند.

حیدری در پایان خاطرنشان کرد: عرضه مستقیم روغن موتور با نرخ مصوب و حذف واسطه‌ها از جمله راهکارهای مورد تأکید سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور برای کاهش هزینه‌های بهره‌برداری و حمایت از استمرار خدمات‌رسانی مطلوب در بخش حمل‌ونقل عمومی است.