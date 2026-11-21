نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی و استاندار مرکزی در پیامی مشترک به مناسبت هفته بسیج، این نهاد مردمی را نماد ایمان، خودباوری، ایثار و حضور مسئولانه مردم در صحنه‌های سرنوشت‌ساز کشور دانستند و بر نقش‌آفرینی بسیج در دفاع از میهن، سازندگی، محرومیت‌زدایی و پیشرفت کشور تأکید کردند.

بسیج؛ نماد اعتماد مردم، ایثار و خدمت بی‌منت در مسیر عزت و پیشرفت کشور

بسیج؛ نماد اعتماد مردم، ایثار و خدمت بی‌منت در مسیر عزت و پیشرفت کشور

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌آبادی و مهدی زندیه‌وکیلی در پیام مشترک خود به مناسبت هفته بسیج، بسیج را برخاسته از متن مردم و جلوه‌ای از پیوند ایمان، بصیرت، ولایت‌مداری و مسئولیت‌پذیری اجتماعی دانستند که با فرمان تاریخی امام خمینی (ره) شکل گرفت و در گذر حوادث و تحولات، ظرفیت‌های گسترده خود را در عرصه‌های مختلف به اثبات رساند.

در این پیام آمده است: بسیجیان از روز‌های نخست دفاع مقدس تا میدان‌های مقابله با توطئه‌های دشمنان، همواره در صف نخست دفاع از استقلال، امنیت و تمامیت ارضی ایران اسلامی ایستاده‌اند و با فداکاری و ازخودگذشتگی، برگ‌های پرافتخاری در تاریخ این سرزمین رقم زده‌اند.

نماینده ولی‌فقیه در استان و استاندار مرکزی همچنین نقش بسیج را فراتر از عرصه‌های دفاعی و امنیتی دانسته و افزوده‌اند: حضور در میدان سازندگی، محرومیت‌زدایی، توسعه روستاها، اجرای طرح‌های عمرانی، رونق تولید و اشتغال‌زایی، کمک به اقشار آسیب‌پذیر و همراهی با مردم در حوادث و شرایط بحرانی، نشان‌دهنده عمق پیوند این نهاد با نیاز‌ها و مطالبات جامعه است.

در بخش دیگری از این پیام، بهره‌گیری از ظرفیت جوانان مؤمن، متخصص و خلاق بسیجی، توسعه فعالیت‌های جهادی، تقویت روحیه خودباوری و گسترش مشارکت مردمی، ضرورتی راهبردی برای عبور از مشکلات و دستیابی به پیشرفت پایدار عنوان شده است.

آیت‌الله دری نجف‌آبادی و زندیه‌وکیلی با گرامیداشت یاد و خاطره امام شهید، حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای (رض)، شهدای والامقام بسیجی، سرداران شهید و به‌ویژه شهید سپهبد پاسدار محمد پاکپور، تأکید کردند: عزت، امنیت و اقتدار ایران اسلامی مرهون خون پاک شهیدانی است که با ایمان راسخ و روحیه ایثار، جان خود را در راه دفاع از دین، میهن و آرمان‌های انقلاب اسلامی فدا کردند و پاسداشت راه آنان مسئولیتی همگانی است.

در پایان این پیام، از مجاهدت‌ها و خدمات صادقانه بسیجیان استان مرکزی در عرصه‌های دفاع از میهن، خدمت‌رسانی، سازندگی و محرومیت‌زدایی قدردانی و ابراز امیدواری شده است با تداوم فرهنگ بسیجی، تقویت وحدت و همدلی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی، شاهد پیشرفت، آبادانی و اقتدار روزافزون ایران اسلامی و استان مرکزی باشیم.

سازمان بسیج مستضعفین پنجم آذر سال ۱۳۵۸ به فرمان امام خمینی (ره) تشکیل شد و ۲۹ آبان تا پنجم آذر به عنوان هفته بسیج نام‌گذاری شده است.