سرپرست اداره حفاظت محیط زیست اندیکا گفت: تصاویری از تغذیه خرس قهوه‌ای، کفتار و روباه در منطقه شیمبار این شهرستان به ثبت رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، احمد طهماسبی شاه‌منصوری افزود: در پی دریافت گزارشی مبنی بر حمله پلنگ به دام اهلی و مشاهده این گونه توسط دامداران، مأموران یگان حفاظت محیط زیست برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی اظهار کرد: در جریان بررسی میدانی، آثار حضور خرس در منطقه مشاهده شد و به‌منظور پایش حیات‌وحش و ثبت تصاویر گونه‌های جانوری، دوربین تله‌ای در محدوده موردنظر نصب شد.

وی ادامه داد: در نتیجه رصد و پایش منطقه، تصاویر ارزشمندی از یک خرس قهوه‌ای نر، یک قلاده کفتار و یک روباه به ثبت رسید که در حال تغذیه از لاشه حیوان شکارشده توسط پلنگ بودند.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست اندیکا با اشاره به اهمیت این رفتار طبیعی در چرخه حیات اظهار کرد: پس از شکار یک حیوان توسط پلنگ، لاشه باقی‌مانده می‌تواند منبع غذایی برای سایر گونه‌ها، به‌ویژه لاشه‌خواران، باشد. خرس، کفتار و روباه نیز با استفاده از این فرصت، هر یک سهمی از این منبع غذایی دارند و در چرخه طبیعی حیات و تعادل اکولوژیک زیستگاه نقش ایفا می‌کنند.

وی تصریح کرد: این تصاویر علاوه بر نمایش بخشی از روابط غذایی میان گونه‌های حیات‌وحش، اهمیت حفاظت از زیستگاه‌ها و تداوم پایش و رصد گونه‌های جانوری را نشان می‌دهد.

منطقه حفاظت شده شیمبار واقع در شهرستان اندیکا با ۵۰ هزار هکتار مساحت، یک منطقه کوهستانی و پوشیده از جنگل و درختان بلوط است.

این منطقه دارای گونه‌های مختلف جانوری از جمله پلنگ، گرگ، خرس قهوه‌ای، گربه وحشی، گراز، خرگوش، شغال، کفتار، سنجاب، انواع خفاش، تشی، قوچ وحشی، کَل و بز است.