\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u061b \u0627\u06cc\u0646 \u062c\u0634\u0646\u0648\u0627\u0631\u0647 \u0628\u0627 \u06f2\u06f7 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u062f\u0631 \u0628\u062e\u0634 \u062e\u06cc\u0627\u0628\u0627\u0646\u06cc \u0633\u0631\u062f\u0627\u0631 \u0622\u0633\u0645\u0627\u0646\u06cc \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0628\u0631\u06af\u0632\u06cc\u062f\u06af\u0627\u0646 \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0634\u0646\u0627\u062e\u062a.\n\u0645\u0631\u06cc\u0645 \u0642\u0627\u0633\u0645\u06cc \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0645\u06cc \u062f\u0647\u062f:\n