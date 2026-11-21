معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش قم از اجرای طرح توزیع شیر در مدارس ابتدایی دولتی استان با پوشش ۱۵۶ هزار دانش‌آموز خبر داد و گفت: در سال تحصیلی جاری، شیر مدارس در ۳۰ نوبت توزیع می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، عباس اسکندری‌پور، معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش قم، هدف از اجرای این طرح را ارتقای سلامت و بهبود وضعیت تغذیه دانش‌آموزان ابتدایی عنوان کرد و افزود: توزیع شیر در مدارس طی سال تحصیلی، هفته‌ای دو بار انجام می‌شود.

وی با اشاره به تأمین اعتبار طرح از محل اعتبارات ملی وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: شیر‌های توزیعی در بسته‌بندی‌های ۲۰۰ سی‌سی، استریل و با ۲.۵ درصد چربی عرضه می‌شوند.

معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش قم افزود: نظارت بر کیفیت و سلامت شیر‌های توزیعی بر عهده دانشگاه‌های علوم پزشکی استان و سازمان غذا و دارو است.

اسکندری‌پور با بیان اینکه شیر‌های استریل به دلیل فرآوری و نوع بسته‌بندی به شرایط نگهداری ویژه‌ای نیاز ندارند، گفت: برای نگهداری این محصولات در مدارس، زیرساخت خاصی پیش‌بینی نشده است.

وی همچنین از توزیع بیسکویت سبوس‌دار غلات حاوی شهد توت در کنار شیر مدارس خبر داد و افزود: این ماده غذایی مکمل نیز امسال برای بهبود تغذیه دانش‌آموزان در نظر گرفته شده است.

در سال تحصیلی جاری، ۳۱۵ هزار دانش‌آموز در یک‌هزار و ۴۵۶ واحد آموزشی و ۱۱ هزار و ۱۰۰ کلاس درس استان قم مشغول تحصیل هستند.