به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سرهنگ "ناصر مظلومی" در تشریح جزئیات این خبرگفت: به دنبال وقوع چندین فقره سرقت از مغازه‌های موبایل فروشی در سطح شهرستان، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: با اقدام سریع پلیس در کمتر از ۲۴ ساعت یک نفر سارق شناسایی و طی یک عملیات ضربتی در مخفیگاهش دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان سلماس اضافه کرد: متهم در بازجویی‌های تخصصی پلیس به سرقت از ۵ باب مغازه موبایل فروشی (۱۳ دستگاه موبایل و ۴ دستگاه لپ تاپ) به ارزش تقریبی بیش از ۵۰ میلیارد ریال در سطح شهرستان اعتراف کرد.

سرهنگ مظلومی با اشاره به اینکه متهم پس از تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد، از شهروندان خواست که هر گونه موضوعات امنیتی را به شماره‌های ۱۱۰ و ۱۹۷ پلیس اطلاع دهند.