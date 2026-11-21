قهرمانان دوی صحرانوردی مدارس پسرانه شیروان به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج ، معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج ، مسابقات دوی صحرانوردی آموزشگاه‌های شهرستان شیروان در جاده شهرک صنعتی برگزار شد و دانش‌آموزان مدارس متوسطه اول و دوم در دو بخش انفرادی و تیمی به رقابت پرداختند.

این مسابقات در مقطع متوسطه اول با حضور ۱۲ مدرسه و در مقطع متوسطه دوم با حضور ۱۳ تیم برگزار شد که در پایان، نفرات و تیم‌های برتر معرفی شدند.

در مسابقات انفرادی متوسطه اول : محمدطا‌ها برات‌زاده ( شهید رجایی لوجلی) اول ، احمدرضا قمری ( اروند ۱ ) دوم و محمد باقری (مدرسه آریا) سوم شدند.

در رقابت تیمی متوسطه اول نیز مقام اول به شهید رجایی لوجلی، مقام دوم به مدرسه اروند ۱ و مقام سوم به دبیرستان نمونه فرزانگان رسید .

در انفرادی متوسطه دوم : رسول همتی ( هنرستان امام خمینی (ره) ) اول ، محمدجواد کیانفر (دبیرستان نمونه امام خمینی (ره) ) دوم و ماهان خرده‌گیر (شهید صابری خانلق) سوم شدند.

در مسابقات تیمی متوسطه دوم هم مقام اول را دبیرستان نمونه امام خمینی (ره) ، مقام دوم را هنرستان امام خمینی (ره) و مقام سوم رقابتها را نیز هنرستان خواجه نصیر شیروان از آن خود کردند.