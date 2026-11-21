مجموعه داستان کوتاه نوجوان «کوله‌پشتی»، حاصل ذوق و خلاقیت ۲۰ عضو نویسنده کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قزوین، در آیین ویژه‌ای با حضور مدیران، مربیان و علاقه‌مندان به ادبیات رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، این برنامه که به مناسبت هفته کتاب و کتاب‌خوانی در سالن سینمای اداره کل کانون استان برگزار شد، با حضور جمعی از نویسندگان، خانواده‌ها و نوجوانان همراه بود.

در این آیین، سیدعلی‌اکبر موسوی، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان ، با تأکید بر اهمیت حمایت از استعداد‌های نوظهور، انتشار این مجموعه را فرصتی برای دیده شدن توانمندی‌های نوجوانان دانست.

وی همچنین از نقش پررنگ خانواده‌ها در همراهی با فرزندان در مسیر شکوفایی استعداد‌های ادبی قدردانی کرد.

در ادامه برنامه، فاطمه شریف‌نژاد، نویسنده و مدرس نویسندگی، به بررسی کیفیت ادبی آثار این مجموعه پرداخت و با اشاره به دشواری و در عین حال جذابیت داستان‌نویسی، بر لزوم پیوند میان مطالعه و نوشتن تأکید کرد.

این مراسم که بخشی از برنامه‌های پنجمین نمایشگاه تخصصی کتاب کودک و نوجوان کانون استان بود، با نمایش نماهنگ تولید شده توسط زهره و مائده طاهر و اجرای هم‌نوازی توسط نوجوانان کانون همراه بود.

در پایان، از ۲۰ نویسنده نوجوان مجموعه «کوله‌پشتی» و همچنین برگزیدگان مسابقات کشوری کانون تقدیر و از آنها به پاس خلاقیت و تلاش‌شان قدردانی شد.