به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کیش، امام جمعه کیش، در آیین آغاز برنامه‌های هفته بسیج و مراسم غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدای گمنام در مسجد امام حسن (ع)، بسیج را سرمایه اجتماعی کشور و مکتبی مبتنی بر اخلاص، ایستادگی و خدمت بی‌منت دانست و تأکید کرد: فرهنگ بسیجی، ظرفیت مهمی برای حفظ اقتدار کشور، مقابله با تهدید‌ها و حل مشکلات جامعه است.

حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا بی‌نیاز با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، بسیج را از دستاورد‌های ارزشمند انقلاب اسلامی دانست و گفت: بسیج به تدبیر امام خمینی (ره) شکل گرفت و به شجره طیبه‌ای تبدیل شد که در عرصه‌های مختلف، خدمات گسترده‌ای به انقلاب، کشور و مردم ارائه کرده است.

او با اشاره به اینکه آغاز برنامه‌های هفته بسیج در جوار مزار شهدا فرصتی برای تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی است، افزود: این آیین، تجدید عهد با بنیان‌گذار انقلاب اسلامی، امام شهید، رهبر معظم انقلاب و آرمان‌های شهداست و پیام آن، استمرار راه شهدا و پایبندی به مسیر انقلاب است.

امام جمعه کیش با تأکید بر اینکه بسیج صرفاً یک تشکل نظامی، فرهنگی یا جهادی نیست، تصریح کرد: بسیج یک فرهنگ، تفکر، دانشگاه و مکتب است؛ مکتبی که بر آمادگی برای حضور، مشارکت خالصانه و مسئولیت‌پذیری در همه عرصه‌های مورد نیاز کشور استوار است.

حجت‌الاسلام والمسلمین بی‌نیاز، اخلاص در عمل و عقب‌نشینی نکردن در برابر دشمن را از ویژگی‌های مهم فرهنگ بسیجی برشمرد و با اشاره به آموزه‌های قرآنی درباره مجاهدان و یاران پیامبران الهی گفت: روحیه ایمان، مقاومت و پایداری در برابر سختی‌ها، از شاخصه‌های مردان الهی است و این ویژگی‌ها در فرهنگ بسیج نیز متجلی است.

او با بیان اینکه بسیج مردمی‌ترین نهاد کشور و پشتیبان نظام، خادم مردم و حافظ امنیت است، افزود: حضور مردم در عرصه‌های مختلف و مشارکت خالصانه آنان، از مهم‌ترین عوامل حفظ و پیشرفت کشور به شمار می‌رود.

امام جمعه کیش، افزود: فرهنگ بسیج برای مسئولان، خدمت خالصانه به مردم و برای نیرو‌های مسلح، آمادگی همه‌جانبه برای دفاع از کشور، دین، وطن و مردم است.

او با اشاره به تهدید‌ها و اظهارات دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد: ملت ایران در دفاع از اهداف، ارزش‌ها و استقلال خود ایستاده است و اجازه سلطه بیگانگان بر کشور را نخواهد داد و هر قدرتی که در برابر این ملت بایستد، با مقاومت و پاسخ قاطع مواجه خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین بی‌نیاز خاطرنشان کرد: روحیه بسیجی، ملت ایران را در مسیر عزت و سربلندی قرار داده و می‌تواند در کنار ایستادگی در برابر تهدیدها، زمینه‌ساز حل مشکلات کشور نیز باشد.

برنامه‌های هفته بسیج با محوریت ترویج فرهنگ بسیجی، تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا و اجرای برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و خدمت‌رسانی ادامه خواهد داشت.