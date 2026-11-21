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امام جمعه کیش، گفت: آغاز برنامههای هفته بسیج در جوار مزار شهدا فرصتی برای تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب اسلامی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کیش، امام جمعه کیش، در آیین آغاز برنامههای هفته بسیج و مراسم غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدای گمنام در مسجد امام حسن (ع)، بسیج را سرمایه اجتماعی کشور و مکتبی مبتنی بر اخلاص، ایستادگی و خدمت بیمنت دانست و تأکید کرد: فرهنگ بسیجی، ظرفیت مهمی برای حفظ اقتدار کشور، مقابله با تهدیدها و حل مشکلات جامعه است.
حجتالاسلام والمسلمین علیرضا بینیاز با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، بسیج را از دستاوردهای ارزشمند انقلاب اسلامی دانست و گفت: بسیج به تدبیر امام خمینی (ره) شکل گرفت و به شجره طیبهای تبدیل شد که در عرصههای مختلف، خدمات گستردهای به انقلاب، کشور و مردم ارائه کرده است.
او با اشاره به اینکه آغاز برنامههای هفته بسیج در جوار مزار شهدا فرصتی برای تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب اسلامی است، افزود: این آیین، تجدید عهد با بنیانگذار انقلاب اسلامی، امام شهید، رهبر معظم انقلاب و آرمانهای شهداست و پیام آن، استمرار راه شهدا و پایبندی به مسیر انقلاب است.
امام جمعه کیش با تأکید بر اینکه بسیج صرفاً یک تشکل نظامی، فرهنگی یا جهادی نیست، تصریح کرد: بسیج یک فرهنگ، تفکر، دانشگاه و مکتب است؛ مکتبی که بر آمادگی برای حضور، مشارکت خالصانه و مسئولیتپذیری در همه عرصههای مورد نیاز کشور استوار است.
حجتالاسلام والمسلمین بینیاز، اخلاص در عمل و عقبنشینی نکردن در برابر دشمن را از ویژگیهای مهم فرهنگ بسیجی برشمرد و با اشاره به آموزههای قرآنی درباره مجاهدان و یاران پیامبران الهی گفت: روحیه ایمان، مقاومت و پایداری در برابر سختیها، از شاخصههای مردان الهی است و این ویژگیها در فرهنگ بسیج نیز متجلی است.
او با بیان اینکه بسیج مردمیترین نهاد کشور و پشتیبان نظام، خادم مردم و حافظ امنیت است، افزود: حضور مردم در عرصههای مختلف و مشارکت خالصانه آنان، از مهمترین عوامل حفظ و پیشرفت کشور به شمار میرود.
امام جمعه کیش، افزود: فرهنگ بسیج برای مسئولان، خدمت خالصانه به مردم و برای نیروهای مسلح، آمادگی همهجانبه برای دفاع از کشور، دین، وطن و مردم است.
او با اشاره به تهدیدها و اظهارات دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد: ملت ایران در دفاع از اهداف، ارزشها و استقلال خود ایستاده است و اجازه سلطه بیگانگان بر کشور را نخواهد داد و هر قدرتی که در برابر این ملت بایستد، با مقاومت و پاسخ قاطع مواجه خواهد شد.
حجتالاسلام والمسلمین بینیاز خاطرنشان کرد: روحیه بسیجی، ملت ایران را در مسیر عزت و سربلندی قرار داده و میتواند در کنار ایستادگی در برابر تهدیدها، زمینهساز حل مشکلات کشور نیز باشد.
برنامههای هفته بسیج با محوریت ترویج فرهنگ بسیجی، تجدید میثاق با آرمانهای شهدا و اجرای برنامههای فرهنگی، اجتماعی و خدمترسانی ادامه خواهد داشت.