فرمانده سپاه عباس‌آباد از اجرای حدود یک‌هزار و ۵۰۰ برنامه فرهنگی، اجتماعی، بصیرتی و خدماتی همزمان با هفته بزرگداشت بسیج در سطح این شهرستان و محلات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، فرمانده سپاه شهرستان عباس‌آباد از اجرای حدود یک‌هزار و ۵۰۰ برنامه فرهنگی، اجتماعی، بصیرتی و خدماتی همزمان با هفته بزرگداشت بسیج در سطح این شهرستان و محلات خبر داد.

سرهنگ رحیمی به مناسبت هفته بزرگداشت بسیج ضمن تبریک این مناسبت به بسیجیان و آحاد مردم شهرستان اظهار کرد: شعار هفته بسیج امسال «بسیج، جان‌فدای ایران، امید مستضعفان» انتخاب شده است و با تکیه بر همین رویکرد، برنامه‌های متنوعی در سطح شهرستان عباس‌آباد پیش‌بینی و در حال اجراست.

وی با اشاره به گستردگی برنامه‌های هفته بسیج افزود: حدود یک‌هزار و ۵۰۰ برنامه به همت پایگاه‌های مقاومت بسیج در سطح شهرستان و محلات برگزار خواهد شد که حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، مردمی و خدماتی را در بر می‌گیرد.

فرمانده سپاه شهرستان عباس‌آباد با اشاره به برنامه‌های شاخص این هفته تصریح کرد: اجرای طرح «زنجیره مهر و حیا» برای نخستین‌بار در شهرستان عباس‌آباد از جمله برنامه‌های ویژه هفته بسیج است که با هدف تقویت ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی اجرا خواهد شد.

سرهنگ رحیمی همچنین از برگزاری جشن تولد بسیج با بهره‌گیری از آیین‌های سنتی و ظرفیت‌های بومی و محلی مازندران خبر داد و گفت: این جشن با جلوه‌های فرهنگی و سنتی منطقه و با حضور و مشارکت مردم برگزار می‌شود.

وی ادامه داد:در حاشیه این مراسم از بسیجیان نمونه، نخبگان و فعالان برتر بسیج شهرستان نیز به پاس تلاش‌ها و خدمات ارزشمندشان تجلیل و قدردانی خواهد شد.

فرمانده سپاه شهرستان عباس‌آباد در پایان با تأکید بر نقش محوری مردم در تداوم فرهنگ بسیج خاطرنشان کرد: هفته بسیج فرصتی برای بازخوانی روحیه ایثار، خدمت‌رسانی، وحدت و حضور آگاهانه مردم در عرصه‌های مختلف است و امیدواریم برنامه‌های پیش‌بینی‌شده بتواند زمینه تقویت این فرهنگ ارزشمند را در شهرستان فراهم کند.