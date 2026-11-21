شرکت ملی گاز اعلام کرد: بخش خانگی تجاری و صنایع جزء در ۲۴ ساعت گذشته، ۴۲۲ میلیون مترمکعب گاز مصرف کرده است که ۶۱ درصد از کل گاز تحویلی به شبکه را به خود اختصاص داده است.

۶۱ درصد از تولید در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء مصرف شد

۶۱ درصد از تولید در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء مصرف شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بنا بر اعلام شرکت ملی گاز ایران، در ۲۴ ساعت گذشته (۲۹ آبان ۱۴۰۵)، مجموع گاز تحویلی به شبکه سراسری به ۶۹۶ میلیون مترمکعب رسید که از این میزان، ۴۲۲ میلیون مترمکعب در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء مصرف شده است.

این آمار نشان می‌دهد بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء ۶۱ درصد از کل گاز تحویلی به شبکه را به خود اختصاص داده است.

با اقدامات ساده‌ای مانند پوشیدن لباس گرم، پوشاندن و بستن دریچه کولر و استفاده از پرده‌های ضخیم، می‌توان مصرف گاز را در بخش خانگی کم کرد.