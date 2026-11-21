مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی از افزایش ذخیره آب دریاچه ارومیه به بیش از ۲ میلیارد و ۵۸۰ میلیون مترمکعب خبر داد و گفت: تراز دریاچه پس از پایان فصل گرما در ارتفاع هزار و ۲۷۰ متر و ۶۰ سانتی‌متر ثابت مانده و روند کاهشی آن متوقف شده است.

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، مجید رستگاری با اشاره به بهبود وضعیت دریاچه ارومیه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزود: تراز دریاچه در آبان امسال یک متر و ۱۴ سانتی‌متر بیشتر از آبان سال ۱۴۰۴ است.

وی با بیان اینکه مساحت پهنه آبی دریاچه به هزار و ۹۹۵ کیلومتر مربع رسیده است، افزود: این میزان در مقایسه با سال گذشته هزار و ۵۳۱ کیلومتر مربع افزایش نشان می‌دهد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی همچنین از افزایش بیش از ۱۰ برابری حجم آب دریاچه در یک سال گذشته خبر داد و گفت: هم‌اکنون بیش از ۲ میلیارد و ۵۸۰ میلیون مترمکعب آب در دریاچه ارومیه وجود دارد، در حالی که این میزان در آبان سال گذشته کمتر از ۲۵۰ میلیون مترمکعب بود.

رستگاری با اشاره به پیش‌بینی‌های هواشناسی و امیدواری به بارش‌های پاییزی افزود: پویش «رود روان» با هدف لایروبی رودخانه‌ها با جدیت در حال اجراست و آزادسازی به‌موقع آب نیز برای بهبود وضعیت دریاچه در دستور کار قرار دارد.