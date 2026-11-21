شهردار تهران، در مراسم اختتامیه رویداد «ایران پیشرو» با اشاره به برنامه‌های مدیریت شهری برای ترسیم آینده پایتخت اظهار کرد: تلاش می‌کنم با تشریح برنامه‌هایی که در حوزه مدیریت شهری برای تهران آینده در حال طراحی و اجراست، زمینه همکاری‌های روشن‌تر و مؤثرتری را فراهم کنم تا فعالان حوزه فناوری و نوآوری هم در ترسیم آینده شهر و هم در تحقق برنامه‌های آن مشارکت داشته باشند.

تهران در مسیر تبدیل شدن به یکی از شهر‌های ممتاز جهان در حوزه حمل‌ونقل و فناوری قرار دارد

تهران در مسیر تبدیل شدن به یکی از شهر‌های ممتاز جهان در حوزه حمل‌ونقل و فناوری قرار دارد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا زاکانی،با اشاره به شرایط مالی شهرداری تهران در آغاز دوره مدیریت شهری گفت: حدود پنج سال پیش که مسئولیت مدیریت شهر را برعهده گرفتیم، مجموعه مدیریت شهری با یک درد مزمن به نام انباشت بدهی‌های گذشته مواجه بود. علاوه بر بدهی‌های گسترده، کمبود منابع برای اداره شهر نیز از دیگر مشکلات جدی بود؛ اما با اتخاذ ترتیبات و تدابیر لازم، امروز بخش عمده این مشکلات برطرف شده است.

زاکانی افزود: در حال حاضر بدهی‌های انباشته شهرداری پرداخت شده و ۹۰ درصد بدهی‌های ارزی نیز تسویه شده است و ۱۰ درصد باقی‌مانده در حال پرداخت است. پیش‌بینی می‌کنیم طی ماه‌های آینده، پرونده بدهی‌های انباشته شهرداری تهران پس از حدود دو دهه و نیم به‌طور کامل بسته شود.

شهردار تهران با بیان اینکه مدیریت شهری از جایگاه یک بدهکار بزرگ به شریک و امین نهاد‌های مالی کشور تبدیل شده است، تصریح کرد: مجموعه مالی و اقتصادی مدیریت شهری، شورای شهر و شهرداری در این مسیر توفیقات متعددی به دست آورده‌اند. امروز مدیریت شهری که در گذشته به‌عنوان یکی از بدهکاران بزرگ شهر و کشور در میان بانک‌ها شناخته می‌شد، به‌عنوان یک شریک و امین برای همکاری و پیوستگی با نهاد‌های مالی کشور مطرح است.

چهار محور تحول برای ساخت تهران آینده

وی با تشریح مبانی برنامه‌ریزی مدیریت شهری گفت: مسیری که طی شد بر مدار چهار تحول اساسی آغاز شد؛ نخست، تحول کالبدی شهر برای ایجاد یک شهر الگو؛ دوم، تحول نرم و روحی شهروندان برای شکل‌گیری الگوی شهروند موفق و فراهم شدن زیست شهری مناسب برای رشد شهروندان؛ سوم، تحول در مدیریت شهری برای ایجاد جامعیت در اداره شهر و چهارم، تحول در حوزه فناوری برای شکل‌گیری شهر خلاق و هوشمند.

زاکانی ادامه داد: در ابتدای دوره مدیریت شهری برای انتخاب مسیری دقیق و درست، منظومه‌ای از برنامه‌ها را در قالب این چهار تحول تنظیم کردیم. به یاد دارم پنج سال پیش در ۱۳ دانشگاه بزرگ تهران، این چارچوب را به‌صورت اختصاصی برای هیئت‌رئیسه دانشگاه‌ها، رؤسای دانشکده‌ها و پژوهشکده‌ها و استادان مطرح کردیم.

وی با اشاره به دانشگاه‌های شهید بهشتی، علامه طباطبایی، امام صادق ، خواجه نصیرالدین طوسی، امیرکبیر و تربیت مدرس و دیگر دانشگاه‌های تهران گفت: به‌صورت جداگانه به دانشگاه‌ها مراجعه کردیم و در هر دانشگاه چهار تا پنج ساعت برای گفت‌و‌گو با مدیران و استادان وقت گذاشتیم. در این جلسات، ایده‌های شهرداری تهران مطرح شد و استادان و صاحب‌نظران نیز دیدگاه‌های خود را بیان کردند. به این ترتیب، نقشه راهی شکل گرفت که تاکنون گام‌به‌گام دنبال شده است.

شهردار تهران تأکید کرد: بهره‌گیری از علم و اندیشه اندیشمندان و حرکت دقیق برای رسیدن به افق‌های تحولی شهر، همواره مورد توجه مدیریت شهری بوده است. امروز نیز با برگزاری چنین رویدادهایی، افق آینده تهران را ترسیم می‌کنیم تا فعالان این حوزه بتوانند با مشارکت خود به این افق بیفزایند و در تحقق آن نقش‌آفرینی کنند.

برنامه ۱۰ ساله تهران برای توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای خدمات

زاکانی با اشاره به وسعت و ویژگی‌های پایتخت گفت: تهران ۶۱۸ کیلومترمربع وسعت دارد و حدود ۹۳۰ هزار قطعه در ساختار کالبدی شهر شکل گرفته است. این شهر با وجود برخورداری از توانمندی‌های مختلف، با مشکلات متعددی نیز مواجه است. برای ۱۰ سال آینده افقی را ترسیم کرده‌ایم که در آن ابتدا زیرساخت‌های شهر توسعه یابد، سپس تعامل با مردم برای ارائه خدمات شایسته ارتقا پیدا کند و در نهایت با مشارکت شهروندان، شهری با چهره و خدماتی متفاوت ساخته شود.

وی در ادامه به تشریح برنامه‌های مدیریت شهری در حوزه حمل‌ونقل عمومی پرداخت و گفت: در آغاز دوره مدیریت شهری، تهران ۲۶۹ کیلومتر خطوط مترو با ۱۴۱ ایستگاه داشت؛ ظرفیتی که حاصل نزدیک به ۲۵ سال تلاش مدیران شهری بود. امروز طول خطوط مترو به ۳۱۲ کیلومتر و تعداد ایستگاه‌ها به ۱۶۳ ایستگاه رسیده است و ایستگاه شصت‌وچهارم شهرری نیز به لطف خدا به این مجموعه اضافه خواهد شد.

شهردار تهران افزود: در حوزه مترو پنج قرارداد بزرگ منعقد کرده‌ایم که بر اساس آنها ۲۰۵ کیلومتر خط جدید به همراه توسعه ایستگاه‌ها تا سقف ۳۰۵ ایستگاه در برنامه قرار گرفته است. اجرای برخی خطوط آغاز شده و برخی دیگر نیز در آستانه شروع قرار دارند.

زاکانی با اشاره به آخرین وضع خطوط جدید مترو گفت: خط ۹ هفته آینده آغاز خواهد شد، در خط ۱۰ نزدیک به سه کیلومتر تونل حفاری شده و برای خطوط ۸ و ۱۱ نیز تجهیز کارگاه انجام شده است. به این ترتیب، تحول بزرگی در زیرساخت‌های شهری برای آینده نزدیک فراهم شده است؛ به‌گونه‌ای که بتوانیم در مدت هفت سال، کاری را برای تهران رقم بزنیم که در ۲۵ سال گذشته انجام شده است.

وی ارزش این قرارداد‌ها را حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: این رقم معادل حدود ۱۰ درصد و حتی بیش از ۱۰ درصد نقدینگی کشور است. با تحقق این قراردادها، مناطق مختلف تهران از ایستگاه‌های مترو برخوردار خواهند شد. همچنین در شعاع ۸۰۰ متری هر ایستگاه، با تکیه بر معماری نوین و شهرسازی جدید، خدمات پیرامونی ایستگاه‌ها را به بهترین شکل دنبال خواهیم کرد.

توسعه ناوگان مترو با تکیه بر توان داخلی

شهردار تهران با اشاره به برنامه نوسازی ناوگان مترو افزود: سال گذشته موفق شدیم دو رام قطار ۱۴ واگنه تولیدشده و بازسازی‌شده در داخل را وارد خطوط کنیم. حتی طرف چینی نیز باور نمی‌کرد که واگن‌سازی تهران بتواند چنین محصولی تولید کند؛ محصولی که امروز از سوی مجموعه‌های خارج از کشور و دانشگاه‌های معتبر مورد بررسی و تأیید قرار گرفته و در خطوط مترو به شهروندان خدمت‌رسانی می‌کند.

زاکانی ادامه داد: برای تولید ۷۰ دستگاه واگن با واگن‌سازی قرارداد بستیم. همچنین برای ۱۱۳ دستگاه واگن، همکاری مشترکی با مجموعه مبنا، جهاد دانشگاهی، بخش خصوصی و واگن‌سازی آغاز کردیم. علاوه بر این، قرارداد تولید ۱۷۰ دستگاه واگن با طرف چینی منعقد و عملیاتی شده است که اکنون ۱۴ دستگاه از آن ساخته شده است.

وی افزود: از برج سوم امسال قرار بود مسیر رشد تولید داخلی این واگن‌ها دنبال شود و بخش عمده‌ای از قطعات آنها با داخلی‌سازی ۵۵ درصدی قطعات اصلی تولید شود تا ظرفیت بزرگی برای شهر و کشور ایجاد شود.

شهردار تهران با بیان اینکه تهران هم‌اکنون از نظر مترو در میان ۲۰ شهر بزرگ دنیا قرار دارد، تصریح کرد: با تحقق این برنامه‌ها و توسعه خدمات اطراف ایستگاه‌ها، شرایط جدیدی ایجاد خواهد شد و تهران می‌تواند در زمره شهر‌های ممتاز جهان در حوزه مترو قرار گیرد.

ثبت رکورد جابه‌جایی مسافر در مترو تهران

زاکانی با اشاره به افزایش استقبال شهروندان از مترو گفت: در دو هفته اخیر و هفته گذشته، رکورد جابه‌جایی مسافر در مترو از زمان تأسیس آن در سال ۱۳۷۷، به‌جز مقاطع خاص، دو بار شکسته شد و تعداد مسافران جابه‌جاشده در هر روز از دو میلیون نفر عبور کرد. این اتفاق یک رخداد مهم در حوزه حمل‌ونقل عمومی تهران است.

وی درباره توسعه ناوگان اتوبوسرانی نیز اظهار کرد: در آغاز دوره مدیریت شهری ۸۶۰ دستگاه اتوبوس در چرخه خدمت‌رسانی داشتیم و امروز با اقدامات انجام‌شده، ۸۳ درصد نوسازی ناوگان صورت گرفته و نزدیک به سه‌هزار و ۳۰۰ دستگاه اتوبوس در شهر فعال هستند.

شهردار تهران با تأکید بر حرکت به سمت برقی‌سازی حمل‌ونقل عمومی گفت: امسال خط تولید اتوبوس دوکابین را در مجموعه واگن‌سازی تهران راه‌اندازی خواهیم کرد. همه امکانات فراهم شده و ان‌شاءالله تولید آن آغاز می‌شود تا در حوزه اتوبوسرانی نیز شاهد شکل‌گیری شرایطی جدید باشیم.

نوسازی و برقی‌سازی تاکسی‌ها و موتورسیکلت‌ها

زاکانی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه تاکسیرانی گفت: تاکنون بیش از ۱۲ هزار دستگاه تاکسی نوسازی و بیش از دو هزار دستگاه تاکسی برقی شده است. این روند با سرعت ادامه دارد و با شرکت‌های معتبر قرارداد‌هایی منعقد می‌کنیم تا مسیر برقی‌سازی و نوسازی ناوگان تاکسیرانی تهران به بهترین شکل دنبال شود.

وی موتورسیکلت‌ها را نیز یکی از محور‌های جدی برنامه حمل‌ونقل شهری دانست و افزود: در حال حاضر برای برقی‌سازی ۲۰۰ هزار دستگاه موتورسیکلت فعال در تهران تفاهم کرده‌ایم و به دنبال آن هستیم که موتورسیکلت‌های شهر به سمت برقی شدن حرکت کنند.

شهردار تهران با اشاره به ضرورت توسعه شیوه‌های متنوع جابه‌جایی در پایتخت گفت: دوچرخه و اسکوتر نیز بخشی از بسته حمل‌ونقلی آینده تهران هستند. هدف ما این است که با ایجاد پیوستگی میان شیوه‌های مختلف جابه‌جایی، حمل‌ونقل هوشمند و ترکیبی را برای شهروندان به ارمغان بیاوریم.

ایجاد پنج ورودی جدید و ساماندهی تردد مسافران اطراف تهران

زاکانی با اشاره به برنامه ساماندهی ورودی‌های تهران ادامه داد: درباره پنج ورودی شهر با وزارت راه و شهرسازی تفاهم کرده‌ایم و مسیر‌های ورودی از جنوب غرب، غرب و جنوب تهران و سایر محور‌های منتهی به پایتخت مشخص شده‌اند. در این پنج ورودی، ۱۲ ایستگاه پیش‌بینی شده است تا پذیرای افرادی باشند که روزانه از شهرستان‌های اطراف تهران وارد پایتخت می‌شوند.

وی افزود: باید شرایطی فراهم کنیم که سه تا چهار میلیون نفری که روزانه مهمان تهران هستند و محل سکونت آنها در مناطق اطراف یا کرج قرار دارد، برای ورود به شهر ناچار به استفاده از خودروی شخصی نباشند. این مجموعه، بسته‌ای جامع در حوزه حمل‌ونقل مسافر است و از فعالان فناوری و نوآوری انتظار داریم ایده‌ها و پیشنهاد‌های خود را برای ارتقای آن ارائه کنند.

توسعه ۱۳۷۳ کیلومتر مسیر سرزندگی در تهران

شهردار تهران با تشریح برنامه توسعه مسیر‌های پیاده‌روی و دوچرخه‌سواری گفت: طرح «۱۳۷ راه سرزندگی» را در تهران آغاز کرده‌ایم که در نهایت باید به ۱۳۷۳ کیلومتر برسد. بخشی از این مسیر‌ها به‌عنوان تفرجگاه و بخشی دیگر برای تردد با اسکوتر و دوچرخه طراحی شده‌اند.

زاکانی ادامه داد: در سال گذشته ۸۰ کیلومتر از این مسیر‌ها اجرا شد و امسال این رقم به ۲۰۰ کیلومتر خواهد رسید. تا پایان سال نیز مسیر میدان هفت‌تیر به دریاچه چیتگر متصل می‌شود تا شهروندان بتوانند بدون ایجاد تداخل جدی با معابر عمومی شهر، از این مسیر استفاده کنند.

وی تأکید کرد: این رویکرد جدیدی است که شبکه‌ای مستقل از مسیر‌های پیاده‌روی، دوچرخه و اسکوتر را در کنار شبکه معابر موجود شهر ایجاد می‌کند. اجرای این طرح در مناطق مختلف نیز ادامه خواهد یافت تا یک شبکه جدید به شبکه معابر تهران اضافه شود.

شهردار تهران همچنین از ایجاد مسیر اختصاصی برای موتورسیکلت‌ها در بزرگراه‌ها و معابر اصلی مرکز شهر خبر داد و گفت: اجرای این طرح از شرق تهران آغاز شده و الگو‌های آن پیاده‌سازی شده است.

بازطراحی شهر در اطراف ایستگاه‌های مترو

زاکانی با اشاره به پیوند برنامه‌های حمل‌ونقل با طرح‌های شهرسازی اظهار کرد: در حوزه شهرسازی، نقطه آغاز تغییر را در پیرامون ایستگاه‌های مترو می‌بینیم. تاکنون بازطراحی قطعات و پلاک‌های پیرامون تعدادی از ایستگاه‌ها انجام شده و این روند ادامه خواهد یافت تا سطح زمین بر مدار شبکه حمل‌ونقل عمومی و با حفظ هویت محلی و محلات ارتقا پیدا کند.

وی افزود: تلاش می‌کنیم زیرساخت‌های تهران را به‌عنوان یک شهر زیرزمینی نیز فراهم کنیم. مصوبات لازم در کمیسیون ماده ۵ انجام شده و بخش عمده آن در شورای عالی شهرسازی نیز به تصویب رسیده است. همان‌طور که برای سطح زمین طرح تفصیلی داریم، باید برای زیرزمین شهر نیز طرح تفصیلی داشته باشیم. این اقدام آغاز شده و در حال پیگیری است.

ایجاد بزرگ‌ترین مرکز لجستیک کشور در منطقه ۱۸

شهردار تهران در ادامه با اشاره به مشکلات ناشی از فعالیت بارانداز‌های بزرگ در سطح شهر گفت: یکی از عارضه‌های جدی تهران، استقرار بارانداز‌های بزرگ در داخل شهر است. حدود ۳۰ درصد باری که وارد تهران می‌شود، بدون استفاده از شهر خارج می‌شود و بخش دیگری از آن نیز به شکلی در شهر توزیع می‌شود که مشکلات متعددی ایجاد می‌کند. در بسیاری از موارد، خانه‌ها تخلیه و به انبار تبدیل شده‌اند.

زاکانی با اشاره به برنامه انتقال مراکز اصلی لجستیک تهران به خارج از بافت مسکونی اظهار کرد: در منطقه ۱۸، محدوده شن‌چاله‌ای با عمق ۱۰۳ متر و دهانه‌ای به وسعت ۸۵ هکتار در تملک شهرداری تهران قرار گرفته است. همچنین درباره محدوده پیرامونی آن به وسعت حدود ۴۰۰ هکتار با مجموعه‌های مرتبط تفاهم شده است تا با مشارکت بخش خصوصی و نهادها، بزرگ‌ترین بارانداز کشور در این نقطه ایجاد شود.

وی افزود: قرار است در این محدوده حدود شش میلیون مترمربع ابنیه ساخته شود. برای مقایسه باید توجه داشت که کل ساخت‌وساز سالانه تهران حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیون مترمربع است. در این پروژه، حدود ۱۰ میلیون مترمربع ساخت‌وساز در چهار طبقه روی زمین پیش‌بینی شده است.

شهردار تهران ادامه داد: یک شرکت چینی و یک شرکت ایرانی طراحی‌های اولیه این مجموعه را انجام داده‌اند و قرار است بارانداز‌های تهران در این محدوده به‌عنوان هاب و مرکز اصلی لجستیک و بار تجمیع شوند تا پایتخت از مشکلات چندین‌ساله این حوزه رهایی پیدا کند.

زاکانی با اشاره به ظرفیت تاریخی این محدوده در طرح جامع شهر تهران گفت: در طرح جامع، همین نقطه به‌عنوان مرکز تجارت جهانی تهران مطرح شده و یکی از چهار محدوده‌ای است که امکان ساخت برج و بلندمرتبه‌سازی در آن وجود دارد؛ اما امروز به محدوده‌ای فرسوده تبدیل شده که آسیب‌های آن مشکلات شهر را تشدید کرده است.

وی تصریح کرد: افق ما این است که کل لجستیک و بارانداز تهران در یک نقطه در منطقه ۱۸ تجمیع شود و در سه تا چهار نقطه مشخص در پیرامون تهران نیز بارانداز‌های میانی و واسط شکل بگیرد. در نهایت، توزیع بار در تهران به‌صورت مویرگی و هوشمند انجام خواهد شد و شهر از وضعیت فعلی رهایی پیدا می‌کند.

انتقال ترمینال‌های جنوب و غرب تهران به هاب لجستیکی

شهردار تهران با اشاره به برنامه جابه‌جایی پایانه‌های مسافربری پایتخت گفت: ترمینال جنوب و ترمینال غرب تهران نیز قرار است به کنار همین بارانداز و هاب لجستیکی منتقل شوند. همان‌طور که در شرق تهران یک ترمینال جامع ایجاد کرده‌ایم و این مجموعه روزبه‌روز کامل‌تر می‌شود، در غرب و جنوب غرب تهران نیز یک ترمینال جامع خواهیم داشت.

زاکانی افزود: در این چارچوب، ترمینال غرب می‌تواند به یک منطقه اداری و مرکز اداری جدید برای تهران تبدیل شود. امروز در منطقه سه نیز به‌تدریج جمعیت ساکن کاهش پیدا کرده و این محدوده بیشتر به دفاتر اداری اختصاص یافته است؛ در حالی که تهران باید نقاط مشخصی را به‌عنوان مراکز اداری خود تعریف کند و اقتضائات هر منطقه را متناسب با این کارکرد سامان دهد.

وی تأکید کرد: با انتقال ترمینال‌های جنوب و غرب به کنار هاب لجستیکی بزرگ تهران، منطقه ۱۸ در آینده چهره و کارکرد جدیدی پیدا خواهد کرد.

احداث سه مجموعه ورزشی بزرگ‌مقیاس در پایتخت

شهردار تهران با اشاره به برنامه‌های مدیریت شهری برای توسعه زیرساخت‌های ورزشی اظهار کرد: برای تقویت هویت ورزشی تهران، سه ورزشگاه بزرگ طراحی و جانمایی کرده‌ایم که یکی از آنها در شمال تهران قرار خواهد گرفت.

وی افزود: این ورزشگاه‌ها با الگویی مشابه ورزشگاه آزادی و با ظرفیت ۴۰ تا ۶۰ هزار نفر طراحی می‌شوند؛ چراکه در دنیا نیز دیگر ساخت ورزشگاه‌های بسیار بزرگ با ظرفیت ۱۰۰ هزار نفر و بیشتر، رویکرد غالب نیست.

زاکانی ادامه داد: در مطالعات کارشناسی، مناطق ۱۸، ۱۵ و ۴ برای احداث این مجموعه‌ها انتخاب شده‌اند. در منطقه ۱۵ حدود ۲۸۰ هکتار زمین تملک کرده‌ایم و طراحی آن در حال انجام است. در منطقه ۱۸ نیز محدوده‌ای در بخش شمالی برای این کار اختصاص خواهد یافت.

وی گفت: در منطقه چهار و در انتهای شرق تهران نیز درباره ۳۴۰ هکتار تفاهم کرده‌ایم که بخش عمده‌ای از آن به یک مجموعه ورزشی بزرگ‌مقیاس اختصاص خواهد یافت؛ بنابراین تهران در حوزه ورزش با شرایط جدیدی مواجه خواهد شد. دو بخش از این برنامه تملک شده و طراحی‌های آن در حال انجام است و درباره بخش سوم نیز تفاهم صورت گرفته است.

شهردار تهران با اشاره به تغییر محل جانمایی یکی از ورزشگاه‌ها گفت: پیش از این قرار بود ورزشگاه سوم در منطقه ۱۹ احداث شود، اما با مطرح شدن ظرفیت ۳۴۰ هکتاری در منطقه چهار، جانمایی جدیدی انجام شد و اکنون بر اساس مطالعات کارشناسی در این مسیر حرکت می‌کنیم.

توسعه گردشگری، تفریحات و زیرساخت‌های اقامتی تهران

زاکانی با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری پایتخت اظهار کرد: گردشگری و تفریحات از موضوعات بسیار جدی و اساسی تهران است. این شهر هم ظرفیت‌های تاریخی دارد، هم از ظرفیت گردشگری سلامت برخوردار است و هم گردشگری طبیعت در آن قابل توسعه است.

وی افزود: برنامه‌ریزی جدی برای توسعه این حوزه در حال انجام است؛ بخشی از ظرفیت‌های گردشگری در پیرامون سه مجموعه ورزشی بزرگ شکل خواهد گرفت و بخش دیگری نیز در نقاط مختلف شهر، به‌ویژه هشت قطعه از اراضی واگذارشده به شهرداری تهران که به‌عنوان نقاط سبز شهر در نظر گرفته شده‌اند، توسعه خواهد یافت.

شهردار تهران با دعوت از فعالان حوزه گردشگری برای مشارکت در این برنامه‌ها گفت: با جدیت در حال توسعه هتل‌های تهران، به‌ویژه هتل‌های چهار و پنج ستاره هستیم. تفاهم‌های بسیار جدی نیز با وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و وزیر بهداشت در حوزه گردشگری و سلامت انجام داده‌ایم تا رویکرد جدیدی در زمینه گردشگری و تفریحات در تهران شکل بگیرد.

بازطراحی ۶۲۹ هکتار از بافت‌های فرسوده تهران

شهردار تهران با اشاره به وضعیت بافت‌های فرسوده و ناپایدار پایتخت اظهار کرد: تهران حدود چهار هزار و ۳۴۰ هکتار بافت فرسوده دارد و به همین میزان نیز بافت ناپایدار در شهر وجود دارد که بافت تاریخی نیز در دل این محدوده‌ها قرار گرفته است.

زاکانی ادامه داد: نوسازی این بافت‌ها را آغاز کرده‌ایم و در گام نخست، ۶۲۹ هکتار در قالب ۴۳ هزار قطعه بازطراحی شده است. طی هفته‌های آینده عملیات نوسازی در این محدوده‌ها آغاز خواهد شد.

وی افزود: هدف ما ایجاد شهرک‌های سبز و شهرک‌هایی است که با بهره‌گیری بهینه از منابع آب و انرژی، بتوانند بهترین شرایط خدماتی را برای شهروندان فراهم کنند. این اقدامات همچنین به ایجاد شرایط جدید در بازار مسکن، شکل‌گیری بازار اجاره‌داری حرفه‌ای در تهران و در ادامه رونق مسکن اجتماعی کمک خواهد کرد.

شهردار تهران تأکید کرد: این حرکت جدیدی است که تهران بر مبنای آن توسعه پیدا می‌کند و می‌تواند چهره‌ای متفاوت و مبتنی بر معماری درست ایرانی ـ اسلامی از خود به نمایش بگذارد. از فعالان حوزه فناوری و نوآوری نیز انتظار داریم پیشنهاد‌های خود را برای ساماندهی و توسعه این بخش ارائه کنند.

ارتقای خدمات شهری با تکیه بر فناوری‌های نوین

زاکانی با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت فناوری در حوزه خدمات شهری گفت: در حوزه‌های پسماند، فضای سبز، ایمنی و آتش‌نشانی و سایر بخش‌های خدمات شهری، چشم‌انداز مشخصی را برای آینده ترسیم کرده‌ایم و به دنبال ارتقای کیفیت خدمات در این حوزه‌ها هستیم.

وی افزود: در حوزه پسماند نیز برنامه‌های گسترده‌ای در حال اجراست و ظرفیت‌ها و نیاز‌های زیرساختی شهر باید متناسب با چشم‌انداز آینده توسعه پیدا کند. فعالان حوزه نوآوری و فناوری می‌توانند در این مسیر به مدیریت شهری کمک کنند تا همه اجزا و عناصر مورد نیاز برای شکل‌گیری یک شهر سبز و پایدار فراهم شود.

اختصاص بیش از ۳۰۰ هکتار زمین برای ایجاد پارک علم و فناوری

شهردار تهران با تأکید بر جایگاه علم و فناوری در برنامه‌های آینده پایتخت اظهار کرد: در حوزه علم و فناوری، با تأسیس پارک‌های فناوری و شکل‌گیری سازمان فناوری‌های نوین، اقدامات مهمی را آغاز کرده‌ایم. امروز بیش از ۳۰۰ هکتار زمین برای شکل‌گیری چهار پارک بزرگ فناوری در تهران اختصاص داده‌ایم که مجوز‌های لازم را نیز دریافت کرده‌اند.

زاکانی با اشاره به موقعیت این چهار پارک گفت: بزرگ‌ترین آنها پارک ولایت در منطقه ۱۹، مجموعه سیمان ری در منطقه ۲۰، پارک اتحاد در منطقه چهار و پارک گفت‌و‌گو در مرکز شهر است.

وی افزود: امروز از ظرفیت بزرگی در این حوزه برخورداریم و در کنار ایجاد زیرساخت‌های نوآوری، اقدامات لازم برای توسعه فناوری در شهر را نیز دنبال می‌کنیم.

شهردار تهران با اشاره به توسعه زیرساخت ارتباطی پایتخت تصریح کرد: در حوزه زیرساخت‌های شهری، توسعه فیبر نوری را آغاز کرده‌ایم تا این امکان با سرعت به منازل شهروندان برسد. هدف آن است که بر اساس این زیرساخت، تصویر شفاف‌تری از شهر برای ارائه خدمات به مردم داشته باشیم و بتوانیم در تعامل با شهروندان، خدمات را به بهترین شکل ارائه کنیم.

فناوری و نوآوری؛ تکیه‌گاه مدیریت شهری برای تحقق تهران آینده

زاکانی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه فنی و عمرانی و فرهنگی و اجتماعی گفت: در حوزه فنی و عمرانی مجموعه‌ای از اقدامات اساسی انجام داده‌ایم و افق روشنی پیش روی ما قرار دارد. در حوزه فرهنگی و اجتماعی نیز گام‌های مؤثری برداشته‌ایم و تصویر مشخصی از آینده ترسیم کرده‌ایم که به‌صورت مرحله‌به‌مرحله در حال حرکت به سمت آن هستیم.

وی خطاب به فعالان حوزه نوآوری و فناوری تأکید کرد: شما دوستان عزیز در حوزه نوآوری و فناوری، تکیه‌گاه ما هستید. خواهش می‌کنم در ترسیم تصویر آینده شهر و مسیری که مدیریت شهری در حوزه‌های مختلف دنبال می‌کند، مشارکت جدی داشته باشید.

شهردار تهران با اشاره به مقدمات فراهم‌شده برای اجرای برنامه‌های تحولی پایتخت گفت: مسیر حرکت تهران در حوزه‌های مختلف مشخص شده و مقدمات لازم برای یک جهش بزرگ فراهم آمده است. امیدواریم با اتکا به توانمندی‌ها، ظرفیت‌ها و مشارکت شما بتوانیم این مسیر را به بهترین شکل طی کنیم و آینده‌ای شایسته برای تهران رقم بزنیم.