در بازرسی از خودروی سواری در ساوه انجام شد
۲۲ دستگاه چرخ خیاطی قاچاق به ارزش ۱۳ میلیارد ریال در ساوه کشف شد
فرمانده انتظامی استان مرکزی از کشف ۲۲ دستگاه چرخ خیاطی قاچاق به ارزش ۱۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال و توقیف یک دستگاه خودروی حامل این محموله در شهرستان ساوه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
سردار فرزاد تاجره گفت: مأموران پلیس آگاهی شهرستان ساوه هنگام کنترل خودروهای عبوری، یک دستگاه خودروی سواری حامل کالای قاچاق را شناسایی و متوقف کردند.
وی افزود: در بازرسی از این خودرو، ۲۲ دستگاه چرخ خیاطی قاچاق کشف شد که ارزش آنها ۱۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.
فرمانده انتظامی استان مرکزی بیان کرد: در این عملیات یک دستگاه خودرو توقیف و یک متهم پس از تشکیل پرونده برای رسیدگی به مراجع قضایی معرفی شد.
سردار تاجره با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با قاچاق کالا و ارز، از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
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