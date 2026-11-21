فرمانده انتظامی استان مرکزی از کشف ۲۲ دستگاه چرخ خیاطی قاچاق به ارزش ۱۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال و توقیف یک دستگاه خودروی حامل این محموله در شهرستان ساوه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سردار فرزاد تاجره گفت: مأموران پلیس آگاهی شهرستان ساوه هنگام کنترل خودرو‌های عبوری، یک دستگاه خودروی سواری حامل کالای قاچاق را شناسایی و متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو، ۲۲ دستگاه چرخ خیاطی قاچاق کشف شد که ارزش آنها ۱۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی استان مرکزی بیان کرد: در این عملیات یک دستگاه خودرو توقیف و یک متهم پس از تشکیل پرونده برای رسیدگی به مراجع قضایی معرفی شد.

سردار تاجره با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با قاچاق کالا و ارز، از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

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