به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، مریم بهروزی، کارشناس اداره کل هواشناسی استان، گفت: بر اساس خروجی مدل‌های هواشناسی، پایداری جو تا سه روز آینده در سطح استان حفظ خواهد شد.

وی افزود: با توجه به سکون جو و عدم وزش باد قابل ملاحظه در روز‌های امروز و فردا، پیش‌بینی می‌شود غلظت آلاینده‌های جوی در مناطق صنعتی و مسیر‌های پرتردد استان افزایش یابد.

این کارشناس اداره کل هواشناسی استان در پایان خاطر نشان کرد: طبق برآوردها، تغییرات دمایی محسوسی در روز‌های آتی مشاهده نخواهد شد.