مسابقات دو و میدانی نونهالان ونوجوانان با رقابت در دو ماده ۱۰۰ و ۸۰۰ متر در شهرستان بویین میاندشت برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس هیئت دو ومیدانی بویین میاندشت گفت: این مسابقات ۶۰ نفر در دو ماده ۱۰۰ و ۸۰۰ متر با یکدیگر رقابت کردند.

محمود رضاماندنی افزود: در ۱۰۰ متر نونهالان محمد فواد حیدری، علی جدیدی و سید محمد موسوی ودر ۸۰۰ متر همین رده سنی امیر رضا سیاوشی، رضا منظری و مهدی امیدی به ترتیب اول تا سوم شدند.

وی گفت: در ۱۰۰ مترنوجوانان امیر محمد اکبری، محمد امین جهانگیری و ارشان توکلی اول به ترتیب اول تا سوم شدند و در ماده ۸۰۰ متر این رده نیز مهدی جهانگیری اول، امیرعلی جوانبخت و امیرعلی شیروانی هم دو وسوم شدند.

رئیس هیئت دو ومیدانی بویین میاندشت افزود: برترین‌های هر رده برای شرکت در مسابقات منطقه‌ای معرفی شدند.