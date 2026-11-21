سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان کرمانشاه گفت: سه درخت کهنسال درشهرستان‌های گیلان‌غرب، کنگاور و صحنه ثبت ملی شدند .

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز کرمانشاه ، کیومرث اعظمی یکی از این آثار را درخت بنه کهنسال روستای کلاه‌دراز سفلی در شهرستان گیلان‌غرب معرفی کرد و افزود: برآورد‌ها نشان می‌دهد این درخت حدود ۶۵۰ تا ۷۰۰ سال قدمت دارد و از نمونه‌های شاخص درختان کهنسال استان محسوب می‌شود.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه ادامه داد: درختان چنار روستای دارسیفور در شهرستان کنگاور نیز در شمار آثار ثبت‌شده قرار دارند.

اعظمی با بیان اینکه درختان توت روستای سرآسیاب شهرستان صحنه نیز به ثبت ملی رسیده‌اند، گفت: قدمت درختان چنار و توت این دو روستا حدود ۳۵۰ سال تخمین زده می‌شود.

وی ارزش این درختان را تنها محدود به عمر طولانی آنها ندانست و تصریح کرد: اهمیت طبیعی، فرهنگی و زیست‌محیطی این آثار، ضرورت حفاظت از آنها را دوچندان می‌کند.

اعظمی ثبت این سه اثر را گامی در مسیر صیانت از داشته‌های طبیعی استان ارزیابی کرد و افزود: معرفی ظرفیت‌های طبیعی و تاریخی روستا‌ها می‌تواند زمینه‌ساز گسترش گردشگری طبیعت‌محور و تقویت گردشگری روستایی در کرمانشاه باشد.

وی درباره روند آماده‌سازی پرونده‌ها نیز توضیح داد: این آثار با پیگیری معاونت میراث فرهنگی و با مسئولیت مسلم کرمی، مسئول پرونده‌های ثبت میراث طبیعی استان، شناسایی و مستندسازی شدند و پرونده‌های مربوطه پس از ارائه به شورای ثبت میراث طبیعی کشور به تصویب رسیدند.