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اداره کل هواشناسی خوزستان درباره افزایش غلظت آلایندههای جوی در شهرهای صنعتی استان از اوایل وقت فردا اول آذر هشدار زرد صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: بنا بر بررسی نقشههای هواشناسی از اوایل وقت فردا یک شنبه اول آذر لغایت عصر جمعه ششم آذر احتمال افزایش غلظت آلایندههای جوی و کاهش کیفیت هوا در شهرهای صنعتی و بزرگ استان پیش بینی میشود.
محمد سبزه زاری ادامه داد: با توجه به این پدیده توصیه میشود اقدامات لازم از جمله عدم تردد غیر ضروری در سطح شهرها به ویژه افراد آسیب پذیر و کودکان، پرهیز از فعالیت ورزشی در فضای باز، استفاده از ناوگان عمومی و کنترل فعالیت واحدهای صنعتی آلاینده انجام شود.