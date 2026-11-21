به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: بنا بر بررسی نقشه‌های هواشناسی از اوایل وقت فردا یک شنبه اول آذر لغایت عصر جمعه ششم آذر احتمال افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا در شهر‌های صنعتی و بزرگ استان پیش بینی می‌شود.

محمد سبزه زاری ادامه داد: با توجه به این پدیده توصیه می‌شود اقدامات لازم از جمله عدم تردد غیر ضروری در سطح شهر‌ها به ویژه افراد آسیب پذیر و کودکان، پرهیز از فعالیت ورزشی در فضای باز، استفاده از ناوگان عمومی و کنترل فعالیت واحد‌های صنعتی آلاینده انجام شود.