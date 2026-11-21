به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، حاج فضل اله کاظم پناه پدر شهید والامقام جعفر کاظم پناه در املش به علت کهولت سن دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

پیکر این پدر شهید امروز با حضور مردم شهید پرور روستای سرکله ششصدی بخش رانکوه شهرستان املش تشییع و در محوطه مسجد جامع این روستا در کنار فرزند شهیدش به خاک سپرده شد.

شهید جعفر کاظم پناه سال ۱۳۶۵ در ۲۵ سالگی در محور قروه به همدان به درجه رفیع شهادت نائل آمد.