سازمان امور دانشجویان، در اطلاعیه‌ای، مهلت تعیین تکلیف پرونده‌های تحصیلی و کنسولی دانشجویان بین‌الملل را تا ۱۱ آذر اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در اطلاعیه این سازمان آمده ؛ به اطلاع همه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دارای دانشجوی بین‌الملل، اعم از شهریه‌پرداز، بورسیه، جذب از طریق کنکور یا سوابق تحصیلی (موضوع بخشنامه شماره ۶۱۹۷۸۸/۴ مورخ ۱۰/۰۸/۱۴۰۵ و پروتکل پیوست آن) می‌رساند که مهلت نهایی ثبت، اصلاح و تعیین تکلیف پرونده دانشجویان بین‌الملل تنها تا ۱۱ آذر امکان‌پذیر است.

با عنایت به اهمیت موضوع شایسته است مسئولان و کارشناسان ذیربط دانشگاه‌های مذکور از طریق مراجعه به سامانه جامع امور دانشجویان بین‌الملل (ادب) نسبت به ثبت، اصلاح و یا تکمیل پرونده این دسته از دانشجویان اقدام کنند.

لازم به تاکید است که مهلت یاد شده تمدید نخواهد شد و سامانه جامع امور دانشجویان (ادب) در تاریخ ۱۲ آذر بسته خواهد شد و پس از آن امکان ثبت و تکمیل هیچ‌گونه پرونده‌ای، اعم از دانشجویان سنوات گذشته و نیز دانشجویان نیمسال تحصیلی جاری (مهر ۱۴۰۵) وجود نخواهد داشت.

بدیهی است مسئولیت هرگونه تبعات احتمالی (اعم از مالی، آموزشی، تعلیق، اخراج و ...) وارده به دانشجویان بین‌الملل ناشی از عدم اقدام در مهلت مقرر، بر عهده دانشگاه خواهد بود.