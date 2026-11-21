رئیس اداره هماهنگی و امور اجرائی اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان، از اجرای پنج پروژه احداث مسجد در سایت‌های نهضت ملی مسکن استان خبر داد و گفت: این پروژه‌ها با زیربنای مجموع حدود سه‌هزار و ۴۲۷ مترمربع در مراحل مختلف اجرایی، طراحی، تحویل زمین و پیمان‌سپاری قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای زنجان؛ مهدی جعفری به آخرین وضعیت پروژه‌های احداث مساجد در سایت‌های نهضت ملی مسکن استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر پنج طرح احداث مسجد در برنامه کاری این اداره‌کل قرار دارد که با هدف توسعه زیرساخت‌های مذهبی و تأمین فضا‌های فرهنگی و عبادی مورد نیاز ساکنان این سایت‌ها در حال پیگیری است.

وی با اشاره به جزئیات این پروژه‌ها افزود: نخستین پروژه، احداث مسجد محمد رسول‌الله (ص) در کوی زیتون در حال اجراست و زیربنای این مسجد حدود ۸۱۸ مترمربع بوده و تاکنون ۴۳ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

رئیس اداره هماهنگی و امور اجرائی اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان، ادامه داد: پروژه دوم، احداث مسجد علی‌بن‌ابیطالب (ع) در کوی زیتون است اجرا می‌شود و این مسجد با زیربنای حدود ۶۸۰ مترمربع، در حال حاضر ۳۳ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

جعفری به مشخصات سومین پروژه نیز اشاره کرد و گفت: مسجد امام حسن عسکری (ع) در منطقه زرکوبان ابهر با زیربنای حدود ۵۷۲ مترمربع، در مرحله تحویل زمین قرار دارد.

وی با اشاره به وضعیت سایر طرح ها گفت: احداث مسجد در سایت کوی مهرآرا در مرحله طراحی قرار دارد .

رئیس اداره هماهنگی و امور اجرائی اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان، افزود: همچنین پروژه احداث مسجد امام سجاد (ع) در سایت کوی زنگان با زیربنای حدود یک‌هزار و ۳۵۷ مترمربع در مرحله پیمان‌سپاری قرار دارد.

جعفری در پایان تاکید کرد: اجرای این پروژه‌ها با هدف تقویت زیرساخت‌های فرهنگی و مذهبی، تأمین فضا‌های عبادی و ارتقای سطح خدمات عمومی در سایت‌های نهضت ملی مسکن استان زنجان دنبال می‌شود.