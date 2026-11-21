فرمانده سپاه ناحیه نور از اجرای هزار و ۴۲۳ برنامه در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، جهادی و امنیتی به مناسبت هفته بسیج در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، فرمانده سپاه ناحیه نور از اجرای یک‌هزار و ۴۲۳ برنامه در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، جهادی و امنیتی به مناسبت هفته بسیج در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ علی‌اکبر اکبری در نشست خبری هفته بسیج، با تشریح برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این مناسبت، بسیج را ظرفیتی مردمی و اثرگذار در عرصه‌های مختلف کشور دانست و گفت: هفته بسیج امسال از ۲۹ آبان تا پنجم آذر، فرصتی برای بازخوانی نقش‌آفرینی این نهاد مردمی در خدمت‌رسانی، محرومیت‌زدایی، تقویت امنیت و فعالیت‌های فرهنگی است.

وی با اشاره به تشکیل بسیج مستضعفین به فرمان امام خمینی (ره) در پنجم آذر سال ۱۳۵۸ افزود: ترویج فرهنگ و تفکر بسیجی در جامعه و معرفی این الگوی مردمی به دیگر ملت‌ها از ضرورت‌های امروز است.

فرمانده سپاه ناحیه نور با اشاره به گستره برنامه‌های امسال اظهار داشت: از مجموع یک‌هزار و ۴۲۳ عنوان برنامه پیش‌بینی‌شده در شهرستان، ۳۴۲ برنامه به‌صورت محوری در سطح حوزه‌های مقاومت و ناحیه اجرا می‌شود.

اکبری، برنامه‌های ورزشی، نشست‌های بصیرتی و فرهنگی، اردو‌های جهادی، دیدار با خانواده‌های شهدا و ایثارگران، فعالیت‌های رسانه‌ای و فرهنگی، خدمات مؤمنانه و گشت‌های رضویون را از بخش‌های مختلف برنامه‌های هفته بسیج عنوان کرد.

وی خدمت به مناطق کم‌برخوردار و حمایت از خانواده‌های نیازمند را از رویکرد‌های مهم این برنامه‌ها دانست و گفت: توزیع ۱۵۰ بسته معیشتی، کاشت ۲۰۰ اصله نهال، اهدای یک سری جهیزیه، توزیع لوازم‌التحریر و افتتاح طرح‌های عمرانی در دستور کار قرار دارد.

فرمانده سپاه ناحیه نور همچنین از افتتاح دیوار حفاظتی وازرود، اجرای طرح کشت قارچ در روستای گنجیاب و بازسازی و احیای گلزار شهدای لزیر خبر داد و افزود: در بخش امنیت محلات نیز ۶۲۰ گشت رضویون با مشارکت پایگاه‌های مقاومت بسیج اجرا خواهد شد.

اکبری، حضور آگاهانه و مشارکت مردم را پشتوانه اصلی امنیت پایدار دانست و تأکید کرد: همراهی مردم و بسیجیان نقش مهمی در خنثی‌سازی توطئه‌های دشمن و جلوگیری از ایجاد ناامنی دارد. همچنین باید با تبیین دستاورد‌های انقلاب اسلامی و پیشرفت‌های کشور در عرصه‌های علمی، پزشکی و فناوری، امیدآفرینی و آگاهی‌بخشی در جامعه تقویت شود.

تأکید مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه نور بر مسئولیت اجتماعی خبرنگاران

در ادامه این نشست، حجت‌الاسلام یوسفی، مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه شهرستان نور، با قدردانی از تلاش خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای، رسالت خبرنگاری را مسئولیتی مهم در برابر حقیقت و افکار عمومی دانست.

وی صداقت، امانت‌داری و حق‌طلبی را از ویژگی‌های اساسی خبرنگار تراز انقلاب برشمرد و گفت: قلم و بیان دو ابزار مهم خبرنگار هستند که ارزش و اثرگذاری آنها در گرو استفاده درست و قرار گرفتن در مسیر حق، ارزش‌های دینی و آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

یوسفی با اشاره به نقش خبرنگاران در آگاهی‌بخشی و روشنگری جامعه، حضرت زینب (س) را الگویی برجسته در عرصه روایتگری دانست و افزود: خبرنگار باید با رعایت انصاف، واقع‌بینی و دوری از قضاوت‌های شخصی، اخبار و رویداد‌ها را به‌درستی منعکس کند و در مسیر بصیرت‌افزایی و مطالبه‌گری مسئولانه گام بردارد.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه نور، توجه به پیامد‌های انتشار اخبار را نیز ضروری دانست و تصریح کرد: درست بودن یک خبر به‌تنهایی به معنای ضرورت انتشار آن در هر شرایطی نیست؛ از این‌رو فعالان رسانه‌ای باید ضمن پایبندی به حقیقت، مصالح عمومی و آثار اجتماعی انتشار اخبار را نیز در نظر بگیرند.

وی در پایان، تقوای رسانه‌ای، ولایتمداری، شجاعت، عدالت و انصاف را از دیگر ویژگی‌های خبرنگار تراز انقلاب دانست و بر نقش قلم و رسانه در صیانت از ارزش‌های انقلاب اسلامی تأکید کرد.