به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، بسیج، این شجره طیبه انقلاب اسلامی، از ابتدای شکل‌گیری تاکنون در عرصه‌های مختلف دفاع از کشور، تأمین امنیت، محرومیت‌زدایی و خدمت‌رسانی به مردم مشارکت اثرگذار داشته است.

بسیج نهادی مقدس برخاسته از متن مردم است که در طول سال‌ها، با تکیه بر روحیه ایثار، همدلی و مسئولیت‌پذیری، فراتر از مأموریت‌های دفاعی، در عرصه‌های اجتماعی و سازندگی نیز نقش‌آفرینی کرده است.

در همین راستا، در دویست‌وشصت‌وپنجمین حماسه حضور مردم مبعوث شده استان همدان با تأکید بر اینکه بسیج تنها یک مجموعه نظامی و دفاعی نیست، آن را تفکر و فرهنگی مبتنی بر ایمان، همدلی، مسئولیت‌پذیری و حضور در میدان نیاز‌های جامعه بیان کردند.

به گفته شهروندان، مهم‌ترین ویژگی یک بسیجی در شرایط امروز، اخلاص، مردم‌داری، بصیرت و آمادگی برای خدمت به جامعه است؛ ویژگی‌هایی که می‌تواند الگویی برای نسل جوان باشد.