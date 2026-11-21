به گفته رئیس کل بیمه مرکزی از فردا، پس از وقوع حادثه و با ارسال کروکی برخط از سوی پلیس، لینک ثبت و بارگذاری مدارک از طریق پیامک برای بیمه‌شدگان ارسال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، موسی رضایی میرقائد در گفت‌و‌گو با برنامه روی خط خبر با اشاره به اجرای طرح کاغذزدایی از صنعت بیمه گفت: این طرح پس از اجرای آزمایشی در چند شرکت بیمه و فراهم شدن زیرساخت‌های لازم، از اول آذر در دو رشته بیمه درمان تکمیلی و بیمه خودرو شامل بیمه شخص ثالث و بدنه اجرایی می‌شود.

رئیس کل بیمه مرکزی افزود: با اجرای این طرح، زیان‌دیدگان می‌توانند مدارک و مستندات مربوط به خسارت را از طریق لینک ارسالی شرکت‌های بیمه یا سامانه‌های اینترنتی بارگذاری کنند و بدون مراجعه حضوری، مراحل رسیدگی و دریافت خسارت را پیگیری کنند.

رضایی میرقائد با بیان اینکه مراجعه حضوری همچنان برای افرادی که تمایل به استفاده از روش سنتی دارند امکان‌پذیر است، گفت: در این موارد نیز شرکت‌های بیمه موظف‌اند مدارک دریافتی را اسکن و در سامانه بارگذاری کنند تا تمام مراحل تحت نظارت برخط بیمه مرکزی قرار بگیرد.

رئیس کل بیمه مرکزی، کاهش زمان رسیدگی و پرداخت خسارت را از مهم‌ترین مزایای این طرح دانست و اظهار کرد: در اجرای آزمایشی، برخی شرکت‌های بیمه توانسته‌اند زمان پرداخت خسارت خودرو را به کمتر از سه روز برسانند و میانگین پرداخت خسارت در این شرکت‌ها کمتر از پنج روز بوده است؛ در حالی که پیش از این، دریافت خسارت در برخی موارد تا چند ماه زمان می‌برد.

او ادامه داد: در سازوکار جدید، از هوش مصنوعی برای ارزیابی خسارت و بررسی مدارک استفاده می‌شود و در صورت وجود نقص در پرونده، موضوع بلافاصله به بیمه‌شده اعلام خواهد شد تا بدون رفت‌وآمد‌های مکرر، مدارک تکمیل شود.

رضایی میرقائد همچنین از نظارت برخط بیمه مرکزی بر تمام مراحل پرداخت خسارت خبر داد و گفت: از لحظه وقوع حادثه تا پرداخت خسارت، فرایند‌ها در قالب یک داشبورد مدیریتی رصد می‌شوند و تیم‌های نظارتی بیمه مرکزی نیز به‌صورت سرزده از شعب شرکت‌های بیمه بازدید خواهند کرد.

رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به اجرای این طرح در بخش درمان تکمیلی نیز افزود: حدود ۳۰ میلیون نفر تحت پوشش بیمه درمان تکمیلی هستند و با اتصال مراکز درمانی طرف قرارداد به سامانه‌های برخط شرکت‌های بیمه، ارسال اسناد و رسیدگی به هزینه‌های درمانی به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود.

او گفت: بیمه‌شدگانی که به مراکز درمانی غیرطرف قرارداد مراجعه می‌کنند نیز می‌توانند پس از پرداخت هزینه، تصاویر مدارک و اسناد درمانی خود را از طریق تلفن همراه بارگذاری و برای شرکت بیمه ارسال کنند.

رضایی میرقائد با بیان اینکه برخی شرکت‌های بیمه در بخش درمان به مرحله پرداخت خسارت در کمتر از ۲۴ ساعت رسیده‌اند، تأکید کرد: بیمه‌شدگان در این سازوکار می‌توانند تمام مراحل رسیدگی به پرونده و پرداخت هزینه را تا زمان واریز وجه به حساب خود به‌صورت برخط پیگیری کنند.