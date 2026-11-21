به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، این برنامه همزمان با رقابت‌های هفته پنجمِ والیبالِ مردانِ لیگِ برترِ باشگاه هایِ کشور، عملکرد مربیان و بازیکنان را تحلیل می‌کند.

ترکان پارسی گوی دوشنبه‌ها ساعت ۲۱ از شبکه مستند پخش و روز بعد ساعت ۹ بازپخش می‌شود.

نقش شاعران ترک زبان در شکل گیری و گسترش شعر و ادبیات فارسی موضوع این مجموعه است.

«کوچک جنگلی» هر روز ساعت‌های ۱۱ و ۱۷ از شبکه چهار پخش می‌شود.

این مجموعه ، روایتی از قیام میرزا کوچک‌خان و مبارزات مردم گیلان است.

شبکه فراتر عصر یخبندان: دوره برخورد را چهارم آذر ساعت ۲۱:۰۰ با کیفیت ۴ K پخش می‌شود.

این پویانمایی محصول ۲۰۱۶ داستان گروهی از حیوانات است که برای زنده ماندن در طبیعت وحشی قطب تلاش می‌کنند.