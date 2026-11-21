به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،بنیاد حیات کمیته امداد با هدف حمایت از آثار هنری و رسانه‌ای که به موضوع اشتغال و کارآفرینی می‌پردازند، از هنرمندان و تولیدکنندگان دعوت کرد تا آثار خود را در جشنواره مردمی فیلم عمار ارسال کنند.

محورهای اصلی این جایزه شامل روایت‌های مربوط به اشتغال خرد و خانگی، نقش زنان در کارآفرینی، اشتغال در مناطق روستایی و کم‌برخوردار، و همچنین تأثیر اشتغال بر تحول اقتصادی خانواده‌ها است. این فراخوان در قالب‌های متنوع از جمله فیلم‌های داستانی، مستند، پویانمایی، کلیپ‌های کوتاه و حتی آثار مبتنی بر هوش مصنوعی برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را تا تاریخ ۱۰ آذرماه از طریق سامانه «فانوس» به نشانی fanoos.ammarfilm.ir ارسال کنند.