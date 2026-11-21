کبد، کلیه‌ها و نسوج بدن بانوی ۴۴ ساله کاشانی پس از تأیید مرگ مغزی و رضایت خانواده انسان دوستش به بیماران نیازمند عضو اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ محمدرضا فاضل معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: زهره حاجی‌جعفری، بانوی ۴۴ ساله کاشانی که به علت عارضه پزشکی دچار مرگ مغزی شده بود، پس از تأیید نهایی مرگ مغزی و با موافقت خانواده‌اش به جمع اهداکنندگان عضو پیوست.

وی افزود: پس از انجام مراحل تخصصی و تأیید شرایط اهدای عضو از سوی تیم پزشکی، کبد، کلیه‌ها و نسوج این بانوی ایثارگر برای پیوند به بیماران نیازمند اهدا شد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان با اشاره به اینکه این مورد پنجمین اهدای عضو در این شهرستان در سال جاری است، گفت: هر فرد با اهدای اعضای قابل پیوند خود می‌تواند جان ۶ تا ۸ نفر را نجات دهد و به چندین بیمار فرصت دوباره زندگی ببخشد.

فاضل علاوه بر قدردانی از اقدام انسان‌دوستانه خانواده زنده‌یاد حاجی‌جعفری، بر ضرورت ترویج فرهنگ اهدای عضو در جامعه تأکید کرد.

شهروندان علاقه‌مند به اهدای عضو می‌توانند برای ثبت‌نام و دریافت کارت اهدای عضو به پایگاه اینترنتی ehdacenter.ir مراجعه کنند.