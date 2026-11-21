رئیس سازمان امور دانشجویان در اجلاس بین‌المللی دانشگاه RUDN روسیه، با تأکید بر نقش محوری دانشجویان در تحقق توسعه پایدار، بر ضرورت پیوند آموزش عالی با نیاز‌های آینده جامعه، اشتغال، نوآوری و گسترش همکاری‌های علمی بین‌المللی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ دکتر سعید حبیبا در دومین روز اجلاس بین‌المللی دانشگاه RUDN روسیه، در نشست تخصصی «مسیر کشور‌های SCO+ به سوی تحقق اهداف توسعه پایدار؛ رویکردی یکپارچه» با موضوع «دانشجویان؛ معماران آینده پایدار» به ایراد سخنرانی پرداخت.

‌این نشست با حضور جمعی از مسئولان آموزش عالی، صاحب‌نظران، استادان و متخصصان حوزه توسعه پایدار کشور‌های عضو و مرتبط با سازمان همکاری شانگهای برگزار شد.

حبیبا با اشاره به تحولات شتابان علمی، فناوری و اجتماعی جهان، بازتعریف مأموریت آموزش عالی و تقویت همکاری‌های علمی و دانشگاهی در چارچوب SCO+ را از ضرورت‌های اساسی مواجهه با آینده دانست.

‌وی با طرح این پرسش که آیا نظام آموزش عالی امروز، دانشجویان را برای مشاغل و نیاز‌های جهان آینده آماده می‌کند یا همچنان بر الگو‌های گذشته استوار است گفت: در شرایطی که هوش مصنوعی، زیست‌فناوری، تحول دیجیتال و فناوری‌های نوظهور در حال تغییر بازار کار، سبک زندگی و شیوه حل مسائل جهانی هستند، دانشگاه‌ها نمی‌توانند صرفاً به انتقال دانش اکتفا کنند؛ بلکه باید محیطی برای پرورش تفکر انتقادی، خلاقیت، نوآوری و توانایی مواجهه با مسائل پیچیده فراهم آورند.

‌معاون وزیر علوم با تأکید بر اینکه دانشجویان صرفاً بهره‌مندان نظام آموزش عالی نیستند، بلکه از مهم‌ترین سرمایه‌های انسانی و فکری جوامع و معماران آینده پایدار به شمار می‌روند، افزود: تحقق این هدف مستلزم ایجاد پیوند مؤثر میان آموزش عالی، دانش، اشتغال و نوآوری و کاهش فاصله میان دانشگاه و نیاز‌های واقعی جامعه و بازار کار است.

‌رئیس سازمان امور دانشجویان همچنین بر اهمیت توسعه مهارت‌های مورد نیاز نسل جدید دانشجویان، از جمله سواد دیجیتال، توانایی کار گروهی، تفکر کارآفرینانه و مهارت‌های عملی تأکید کرد و گفت: گسترش کارآموزی‌های تخصصی، پروژه‌های مشترک دانشگاه و صنعت و حمایت از ایده‌های دانشجویی و مشارکت دانشجویان در پژوهش‌های کاربردی می‌تواند زمینه تبدیل دانش و مهارت به فرصت‌های شغلی و نوآوری را فراهم کند.

‌حبیبا با اشاره به ظرفیت‌های علمی و فناورانه جمهوری اسلامی ایران، سرمایه انسانی جوان، شبکه گسترده آموزش عالی، توانمندی‌های پژوهشی و ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان را از پشتوانه‌های مهم کشور برای ایفای نقشی فعال‌تر در همکاری‌های علمی منطقه‌ای و بین‌المللی برشمرد.

‌وی خاطرنشان کرد که مواجهه با چالش‌های مشترک جهانی، از جمله بیماری‌های نوظهور، مقاومت ضدمیکروبی، تغییرات اقلیمی و امنیت غذایی، نیازمند همکاری میان‌رشته‌ای دانشگاه‌ها و مشارکت متخصصان حوزه‌های مختلف علمی است و هیچ کشوری به‌تنهایی قادر به حل این مسائل نخواهد بود.

‌معاون وزیر علوم در بخش دیگری از سخنان خود، همکاری علمی در چارچوب SCO+ را فرصتی ارزشمند برای توسعه شبکه‌های دانشگاهی، تبادل تجربیات، اجرای پروژه‌های پژوهشی مشترک و تقویت ارتباط میان دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور‌های منطقه دانست و بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های متقابل کشور‌ها برای پیشبرد اهداف توسعه پایدار تأکید کرد.

‌حبیبا در پایان، توسعه پایدار را مستلزم سرمایه‌گذاری بر نسل جوان، توانمندسازی دانشجویان و فراهم‌کردن فرصت مشارکت مؤثر آنان در فرآیند‌های علمی، اقتصادی و اجتماعی دانست و تصریح کرد: آینده پایدار زمانی محقق می‌شود که دانشجویان نه‌تنها برای جهان آینده آماده شوند، بلکه فرصت و توانایی ساختن آن را نیز در اختیار داشته باشند.