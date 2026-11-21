به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، یاسر اشتاد، کارشناس پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی آذربایجان‌غربی، اضافه کرد: بر اساس پیش‌بینی‌ها، از روز یکشنبه (اول آذر) با ورود موج بارشی، استان شاهد بارش‌های پراکنده و موقت در اکثر مناطق خواهد بود.

او تأکید کرد: همزمان با این بارش‌ها، احتمال وقوع رعدوبرق هم وجود دارد.

به گفته اشتاد، این سامانه از روز دوشنبه از استان خارج شده، اما از همان روز وزش باد و وقوع مه در ساعات صبحگاهی در نقاط مختلف استان آغاز و تداوم خواهد یافت.

او همچنین خاطرنشان کرد که از فردا یکشنبه، روند کاهش دمای هوا در استان مشاهده می شود.