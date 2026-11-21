مدیر اجرایی نمایشگاه اقوام ایرانی در اردبیل گفت: این نمایشگاه با هدف معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و گردشگری اقوام مختلف کشور و تقویت اتحاد و همدلی میان ایرانیان، به مدت پنج روز در محل نمایشگاه بین‌المللی اردبیل برگزار شد و با استقبال گسترده مردم همراه بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، پیام توکلی اظهار کرد: نمایشگاه اقوام ایرانی از۲۵ تا۲۹ آبان‌ماه در نمایشگاه بین‌المللی اردبیل برپا شد و هر روز در دو نوبت عصرگاهی میزبان علاقه‌مندان و خانواده‌ها بود.

وی افزود: بر اساس برآورد‌های انجام‌شده، روزانه بیش از۲ هزار نفر از این نمایشگاه بازدید کردند و در مجموع، طی پنج روز برگزاری، بیش از۱۰ هزار نفر از برنامه‌ها و غرفه‌های نمایشگاه استقبال کردند.

مدیر اجرایی نمایشگاه اقوام ایرانی در اردبیل ادامه داد: در این رویداد فرهنگی، نمایندگانی از استان‌های کردستان، گیلان، اردبیل، خوزستان وخراسان شمالی حضور داشتند و در غرفه‌های مختلف، صنایع‌دستی، فرهنگ‌ها، آیین‌ها، سنن بومی و غذا‌های سنتی مناطق مختلف کشور به بازدیدکنندگان معرفی شد.

توکلی هدف اصلی از برگزاری این نمایشگاه را معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری اقوام ایرانی، تقویت شناخت متقابل میان مردم مناطق مختلف کشور و ایجاد زمینه‌ای برای ترویج وحدت و همدلی دانست و گفت: برگزاری چنین رویداد‌هایی می‌تواند نقش مهمی در حفظ و انتقال میراث فرهنگی، حمایت از هنرمندان و تولیدکنندگان صنایع‌دستی و معرفی توانمندی‌های استان‌ها ایفا کند.

وی همچنین از برگزاری مراسم‌های فرهنگی و آیینی در حاشیه نمایشگاه خبر داد و افزود: اجرای برنامه‌های فرهنگی، معرفی آداب و رسوم و عرضه محصولات بومی، فضای متنوع و جذابی برای خانواده‌ها و بازدیدکنندگان ایجاد کرد.

مدیر اجرایی نمایشگاه اقوام ایرانی در اردبیل خاطرنشان کرد: استقبال مردم از این نمایشگاه نشان داد که جامعه همچنان علاقه‌مند به شناخت فرهنگ‌ها و آیین‌های متنوع ایرانی است و برگزاری این برنامه‌ها می‌تواند گامی مؤثر در مسیر تقویت همبستگی ملی و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی کشور باشد.