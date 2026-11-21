معاون بورس و امور دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان از ارسال کارنامه داوری و نتایج ارزیابی عملکرد تمامی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی شرکت کننده در سومین جشنواره ملی ثریا به روسای این دانشگاه‌های خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سومین جشنواره ملی ثریا به عنوان یک جشنواره ملی فاخر در حوزه جذب دانشجویان بین الملل ۲۸ مهر در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد.

قنبری باغستان، معاون بورس و امور دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان گفت:در سومین جشنواره ملی ثریا ۱۲۱ دانشگاه و مرکز آموزش عالی کشور شرکت کرده بودند که پس از ارزیابی اولیه، ۸۶ دانشگاه وارد مرحله داوری نهایی شدند.

وی افزود: در این دوره از برگزاری جشنواره ثریا، عملکرد دانشگاه‌ها در ۳۱ شاخص مرتبط با جذب دانشجویان بین الملل مورد ارزیابی قرار گرفت که عمده این شاخص‌ها فراتر از آمار و تعداد دانشجوی بین الملل، ناظر بر عملکرد کیفی و فراهم سازی زیرساخت‌های آموزشی، فنی و سیاستی جذب دانشجوی بین الملل بودند.

معاون بورس و امور دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان با اشاره به اهمیت شاخص‌های کیفی و زیرساختی در جذب دانشجویان بین الملل و تاکید بر شفافیت داوری‌های صورت گرفته براساس این شاخص‌ها ابراز امیدواری کرد دانشگاه‌ها با مطالعه دقیق نقاط قوت و ضعف عملکرد خود در حوزه جذب دانشجویان بین الملل، نسبت به تقویت برنامه‌ها و ارتقاء وضعیت فعلی اقدام نمایند.

قنبری باغستان تصریح کرد: داوران سومین جشنواره ملی ثریا نیز عمدتا از مدیران بین الملل، آموزش و آی. تی دانشگاه‌های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده و به صورت فراخوان انتخاب شده بودند.

لازم به ذکر است هیات داوران سومین جایزه ملی ثریا، برگزیدگان این رویداد دانشگاهی را در حوزه «جذب دانشجویان بین‌الملل» در سه سطح «دانشگاه‌های سرآمد»، «دانشگاه‌های برتر» و «دانشگاه‌های شایسته تقدیر» معرفی کرد.

گفتنی است «مراکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان (آزفا)» و «دانشگاه‌های منتخب در حوزه امور کنسولی دانشجویان بین‌الملل» به صورت جداگانه مورد داوری و ارزیابی قرار گرفته بودند.