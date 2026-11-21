تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در دومین مسابقه خود در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۶، روز شنبه ۳۰ آبان از ساعت ۱۳:۳۰ به وقت ایران به مصاف تیم ملی ویتنام می‌رود.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی فوتبال ساحلی ایران پس از آغاز مقتدرانه رقابت‌های جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۶ و کسب پیروزی مقابل افغانستان، در دومین دیدار خود به مصاف ویتنام خواهد رفت.

شاگردان علی نادری روز شنبه ۳۰ آبان در چارچوب مرحله گروهی این رقابت‌ها از ساعت ۱۷ به وقت محلی (۱۳:۳۰ به وقت ایران) در تایلند مقابل تیم ملی ویتنام صف‌آرایی می‌کنند.

ساحلی‌پوشان ایران که با هدف دفاع از عنوان قهرمانی در این مسابقات حضور دارند، امیدوارند با کسب دومین پیروزی متوالی، شرایط خود را برای صعود از مرحله گروهی بهبود ببخشند.