معاون صنایع‌دستی وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی از برگزاری جلسه مشترک با رئیس سازمان ملی استاندارد خبر داد و گفت: با اجرای استانداردهای تشویقی، ضمن درجه‌بندی کارگاه‌ها و محصولات صنایع دستی، زمینه لازم برای اطمینان‌بخشی به مصرف‌کنندگان و رفع سردرگمی‌های بازار این حوزه فراهم می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ برزین ضرغامی با اشاره به نشست اخیر خود با فرزانه انصاری رئیس سازمان ملی استاندارد، بر ضرورت حمایت از مصرف‌کنندگان و ساماندهی بازار صنایع دستی تأکید و اظهار کرد: تنوع متعدد محصولات و تخصصی بودن این حوزه، گاه موجب سردرگمی خریداران در تشخیص کیفیت و قیمت واقعی کالاها می‌شود؛ لذا استانداردسازی محصولات صنایع دستی گامی مؤثر در راستای درجه‌بندی کارگاه‌ها، محصولات و در نهایت ایجاد اطمینان خاطر برای مصرف‌کنندگان است.

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور افزود: در این جلسه مقرر شد با بهره‌گیری از مقررات و آیین‌نامه‌های سازمان ملی استاندارد، فرآیند ارزیابی و انطباق‌سنجی در حوزه محصولات صنایع دستی با همکاری اداره استاندارد به صورت جدی‌تری دنبال شود. این طرح در گام نخست به عنوان یک «استاندارد تشویقی» اجرایی خواهد شد و تلاش می‌شود با مشارکت معاونت صنایع دستی و ادارات کل استانی، اهداف پیش‌بینی‌شده محقق شود.

ضرغامی اشاره کرد: با توجه به اینکه در سال‌های گذشته شاخص‌های عمومی بیش از ۱۰۰ محصول شاخص صنایع‌دستی تدوین شده است، می‌توانیم از این ظرفیت ارزشمند در گام‌های اجرایی استفاده کنیم. در حال حاضر منتظر جمع‌بندی مسئولان و مدیران سازمان استاندارد هستیم تا مشخص شود اعطای گواهی انطباق بر اساس مقررات فنی به کارگاه‌ها و تولیدکنندگان انجام شود یا از طریق سازوکار استاندارد تشویقی پیگیری شود.

وی خاطرنشان کرد: بازنگری مجدد بر روی استانداردهای پیشین محصولات صنایع‌دستی در دستور کار قرار گرفته است تا با همکاری همه‌جانبه سازمان ملی استاندارد و معاونت صنایع دستی، دغدغه تفکیک کالای باکیفیت از نامرغوب برای همیشه در بازار صنایع دستی کشور برطرف شود.