رئیس دانشگاه نیشابور، با هدف گسترش همکاری‌های علمی و بین‌المللی، از دانشگاه علوم مدیریت لاهور (LUMS) بازدید کرد.

توسعه همکاری‌های علمی و بین‌المللی دانشگاه‌های ایران و پاکستان

توسعه همکاری‌های علمی و بین‌المللی دانشگاه‌های ایران و پاکستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حسن صادقی سمرجانی در سفر علمی و بین‌المللی به پاکستان و با حضور در دانشگاه علوم مدیریت لاهور (LUMS)، ضمن بازدید از این مرکز معتبر آموزش عالی، با مسئولان این دانشگاه دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

این بازدید و دیدار در راستای توسعه تعاملات علمی و دانشگاهی، آشنایی با ظرفیت‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌های معتبر پاکستان و فراهم‌سازی زمینه‌های همکاری مشترک میان مراکز آموزش عالی دو کشور انجام شد.

دانشگاه علوم مدیریت لاهور (LUMS) از دانشگاه‌های شناخته‌شده پاکستان است که در حوزه‌های مختلف علمی، آموزشی و پژوهشی فعالیت دارد و از ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای گسترش همکاری‌های دانشگاهی برخوردار است.

این دیدار در ادامه رایزنی‌های پیشین رئیس دانشگاه نیشابور با مسئول خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در لاهور صورت گرفت؛ رایزنی‌هایی که در آن بر گسترش ارتباطات علمی و فرهنگی و فراهم‌سازی زمینه همکاری دانشگاه نیشابور با دانشگاه‌های معتبر پاکستان، از جمله دانشگاه لمز، تأکید شده بود.

حضور در نهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت کسب‌وکار به میزبانی دانشگاه مدیریت و فناوری لاهور (UMT)، دیدار با مسئولان فرهنگی و بازدید از مراکز دانشگاهی پاکستان، از دیگر برنامه‌های سفر علمی رئیس دانشگاه نیشابور به پاکستان بود که با هدف تقویت دیپلماسی علمی و توسعه همکاری‌های بین‌المللی دانشگاه نیشابور انجام شد.