عشق به کتاب، تبدیل به خدمت شد
۴۰۰ جلد کتاب به کتابخانههای عمومی خراسانشمالی اهدا شد
مدیر کانونهای خدمت رضوی خراسان شمالی در حرکتی تاثیرگذار ۴۰۰ جلد کتاب به کتابخانههای عمومی این استان اهدا کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی
، محمد اکبرزاده فعال فرهنگی بازنشسته و مدیر کانونهای خدمت رضوی خراسان شمالی با نگاهی اندیشمندانه به آینده نسل جوان، ۴۰۰ جلد کتاب از کتابخانه شخصی خود را به کتابخانههای عمومی خراسان شمالی اهدا کرد.
وی گفت: به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی و مشارکت در پویش اهدای کتاب و با هدف ترویج فرهنگ مطالعه، مجموعهای از کتابهای ارزشمند کتابخانه شخصی خود را به کتابخانههای عمومی اهدا کردم.
اکبرزاده افزود: ارزش تقریبی این مجموعه کتاب که شامل آثار متنوع در حوزههای مذهبی، روانشناسی، کودک و نوجوان و سایر علوم انسانی است، حدود ۸۰ میلیون تومان برآورد میشود.
مدیر کانونهای خدمت رضوی خراسان شمالی بیان کرد: این اقدام با هدف فراهم کردن امکان دسترسی آسانتر علاقهمندان به منابع علمی و فرهنگی، بهویژه در مناطق محروم، صورت گرفته است.
اکبرزاده در تشریح انگیزه خود از این اقدام خیرخواهانه، گفت: این کتابها بخشی از میراث علمی و فرهنگی کتابخانه شخصی ام هستند و تصمیم گرفتم در قالب پویش اهدای کتاب، این منابع را در اختیار کتابخانههای عمومی قرار دهم تا امکان بهرهمندی اکثریت جامعه، بهویژه در مناطق با امکانات کمتر، فراهم شود.