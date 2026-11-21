عشق به کتاب، تبدیل به خدمت شد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، محمد اکبرزاده فعال فرهنگی بازنشسته و مدیر کانون‌های خدمت رضوی خراسان شمالی با نگاهی اندیشمندانه به آینده نسل جوان، ۴۰۰ جلد کتاب از کتابخانه شخصی خود را به کتابخانه‌های عمومی خراسان شمالی اهدا کرد.

وی گفت: به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی و مشارکت در پویش اهدای کتاب و با هدف ترویج فرهنگ مطالعه، مجموعه‌ای از کتاب‌های ارزشمند کتابخانه شخصی خود را به کتابخانه‌های عمومی اهدا کردم.

اکبرزاده افزود: ارزش تقریبی این مجموعه کتاب که شامل آثار متنوع در حوزه‌های مذهبی، روان‌شناسی، کودک و نوجوان و سایر علوم انسانی است، حدود ۸۰ میلیون تومان برآورد می‌شود.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی خراسان شمالی بیان کرد: این اقدام با هدف فراهم کردن امکان دسترسی آسان‌تر علاقه‌مندان به منابع علمی و فرهنگی، به‌ویژه در مناطق محروم، صورت گرفته است.

اکبرزاده در تشریح انگیزه خود از این اقدام خیرخواهانه، گفت: این کتاب‌ها بخشی از میراث علمی و فرهنگی کتابخانه شخصی ام هستند و تصمیم گرفتم در قالب پویش اهدای کتاب، این منابع را در اختیار کتابخانه‌های عمومی قرار دهم تا امکان بهره‌مندی اکثریت جامعه، به‌ویژه در مناطق با امکانات کمتر، فراهم شود.