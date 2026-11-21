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برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان را میتوانید در این خبر ببینید.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۵ را میتوانید در این خبر ببینید.
عناوین مهم ترین رسانههای جنوب شرق آسیا
کانال اخبار آسیا
-میانمار میگوید حکم دادگاه بینالمللی درباره نسلکشی «منصفانه نیست»
-وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت: عرضه گاز از طریق خط لوله از اندونزی به سنگاپور در ۱۲ نوامبر بهطور کامل برقرار شد
نیو استریت تایمز
-ایران به دنبال توافقی دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ است، اما ترامپ شرایط را رد میکند
-سرمقاله: حوادث سایبری و پهپادی نشاندهنده جهانی بیثباتتر هستند
-ژاپن برای بازسازی ذخایر نفتی خود، با خرید حداکثر ۸ میلیون بشکه نفت خام عربستان موافقت کرد
-حوثیها نیروهای سعودی را به کشتن ۱۹ نفر در حمله به یک قایق غیرنظامی متهم کردند
تمپو اندونزی
-ایران از سازمان همکاری اسلامی خواست نشست اضطراری درباره محاصره غزه برگزار کند
-عربستان سعودی: تشدید سرکوب مخالفان در بحبوحه جنگ با ایران
فری مالزیا تودی
-فشار وزارت خزانهداری آمریکا بر سنگاپور و مالزی را برای رعایت تحریمهای ایران
استار مالزی
-مالزی و چین راههای جدیدی را برای همکاری بررسی میکنند
اج مالزی
-مالزی پستی را که از طرح اسکان ۱۰ هزار روهینگیا در ترکیه خبر میداد، حذف کرد
-صادرات مالزی در ماه اکتبر با جهش در محمولههای محصولات الکترونیکی، ۶۱ درصد افزایش یافت و به بالاترین سطح خود رسید
مالزیا رزرو
-تمرکز انور در نشست اپک در شنژن، بر کسب حداکثری منافع تجاری و سرمایهگذاری برای مالزی
نیشن تایلند
-تایلند ارتباط میان قرارداد ۱۲۳ میلیون دلاری سامانه «هایمارس» با تعرفههای آمریکا را تکذیب کرد و گفت که این خرید هنوز تا نهایی شدن فاصله زیادی دارد
ویتنام اکسپرس
-تایلند افزایش ۱۰ برابری قیمت شهروندی از طریق سرمایهگذاری را بررسی میکند؛ رقمی که به نزدیک ۳ میلیون دلار میرسد
استار مالزی
-اندونزی در پی حذف کانالهای یوتیوب، از گوگل درخواست شفافسازی کرد
-رئیسجمهور فیلیپین از یک شرکت چینی تعهد سرمایهگذاری ۸۷ میلیون دلاری دریافت کرد
-بانک نگارا مالزی و بانک مرکزی فیلیپین برای تقویت همکاریها در زمینه توسعه بخش مالی توافق کردند
اتوسان مالزی
-ارتش آمریکا در حمله به ایران از موشکهای تاریخمصرفگذشته استفاده کرد
آسترو آوانی
-ترامپ تصمیمگیری درباره اقدام مهم در ارتباط با جنگ ایران را تا سال ۲۰۲۷ به تعویق انداخت