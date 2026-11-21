به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، برخی از مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۵ را می‌توانید در این خبر ببینید.

عناوین مهم ترین رسانه‌های جنوب شرق آسیا

کانال اخبار آسیا

-میانمار می‌گوید حکم دادگاه بین‌المللی درباره نسل‌کشی «منصفانه نیست»

-وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت: عرضه گاز از طریق خط لوله از اندونزی به سنگاپور در ۱۲ نوامبر به‌طور کامل برقرار شد

نیو استریت تایمز

-ایران به دنبال توافقی دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ است، اما ترامپ شرایط را رد می‌کند

-سرمقاله: حوادث سایبری و پهپادی نشان‌دهنده جهانی بی‌ثبات‌تر هستند

-ژاپن برای بازسازی ذخایر نفتی خود، با خرید حداکثر ۸ میلیون بشکه نفت خام عربستان موافقت کرد

-حوثی‌ها نیرو‌های سعودی را به کشتن ۱۹ نفر در حمله به یک قایق غیرنظامی متهم کردند

تمپو اندونزی

-ایران از سازمان همکاری اسلامی خواست نشست اضطراری درباره محاصره غزه برگزار کند

-عربستان سعودی: تشدید سرکوب مخالفان در بحبوحه جنگ با ایران

فری مالزیا تودی

-فشار وزارت خزانه‌داری آمریکا بر سنگاپور و مالزی را برای رعایت تحریم‌های ایران

استار مالزی

-مالزی و چین راه‌های جدیدی را برای همکاری بررسی می‌کنند

اج مالزی

-مالزی پستی را که از طرح اسکان ۱۰ هزار روهینگیا در ترکیه خبر می‌داد، حذف کرد

-صادرات مالزی در ماه اکتبر با جهش در محموله‌های محصولات الکترونیکی، ۶۱ درصد افزایش یافت و به بالاترین سطح خود رسید

مالزیا رزرو

-تمرکز انور در نشست اپک در شنژن، بر کسب حداکثری منافع تجاری و سرمایه‌گذاری برای مالزی

نیشن تایلند

-تایلند ارتباط میان قرارداد ۱۲۳ میلیون دلاری سامانه «هایمارس» با تعرفه‌های آمریکا را تکذیب کرد و گفت که این خرید هنوز تا نهایی شدن فاصله زیادی دارد

ویتنام اکسپرس

-تایلند افزایش ۱۰ برابری قیمت شهروندی از طریق سرمایه‌گذاری را بررسی می‌کند؛ رقمی که به نزدیک ۳ میلیون دلار می‌رسد

استار مالزی

-اندونزی در پی حذف کانال‌های یوتیوب، از گوگل درخواست شفاف‌سازی کرد

-رئیس‌جمهور فیلیپین از یک شرکت چینی تعهد سرمایه‌گذاری ۸۷ میلیون دلاری دریافت کرد

-بانک نگارا مالزی و بانک مرکزی فیلیپین برای تقویت همکاری‌ها در زمینه توسعه بخش مالی توافق کردند

اتوسان مالزی

-ارتش آمریکا در حمله به ایران از موشک‌های تاریخ‌مصرف‌گذشته استفاده کرد

آسترو آوانی

-ترامپ تصمیم‌گیری درباره اقدام مهم در ارتباط با جنگ ایران را تا سال ۲۰۲۷ به تعویق انداخت