به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، با حضور مدیرکل آموزش و پرورش مازندران و نمایندگان مردم بابل در مجلس شورای اسلامی، پیش‌دبستانی و دبستان ۶ کلاسه خیرساز «حاج قاسم گودرزی‌راد» در محله بازگیرکلا شهرستان بابل افتتاح شد؛ طرحی که با همت این خیر نیک‌اندیش، در کمتر از هشت ماه از مرحله کلنگ‌زنی به بهره‌برداری رسید و برگ زرین دیگری در کارنامه مدرسه‌سازی خیرین مازندران رقم زد.

این مجموعه آموزشی که با هدف توسعه فضا‌های آموزشی، ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت و فراهم‌سازی محیطی مناسب برای تحصیل دانش‌آموزان احداث شده است، با همت و سرمایه‌گذاری خیر نیک‌اندیش، حاج قاسم گودرزی‌راد، در مدت‌زمانی کمتر از هشت ماه از آغاز عملیات اجرایی به مرحله بهره‌برداری رسید؛ اقدامی ارزشمند که جلوه‌ای از سرعت عمل، مدیریت مؤثر و مشارکت سازنده خیرین در توسعه زیرساخت‌های آموزشی به شمار می‌رود.

نکته قابل توجه در افتتاح این مدرسه، ثبت سومین طرح آموزشی خیرساز حاج قاسم گودرزی‌راد است؛ خیری که با نگاهی آینده‌نگر و دغدغه‌مند نسبت به تعلیم و تربیت فرزندان این سرزمین، تاکنون سه پروژه مدرسه‌سازی را به سرانجام رسانده و چهارمین پروژه آموزشی خود را نیز در دست ساخت دارد.

احداث و بهره‌برداری از این مدرسه ۶ کلاسه، علاوه بر افزایش ظرفیت فضا‌های آموزشی در شهرستان بابل، گامی مؤثر در مسیر تحقق عدالت آموزشی، کاهش نیاز به فضا‌های آموزشی و فراهم‌سازی فرصت‌های بهتر یادگیری برای دانش‌آموزان منطقه محسوب می‌شود.

افتتاح این مدرسه، بار دیگر نشان داد که پیوند همت بلند خیرین با ظرفیت‌های آموزش و پرورش می‌تواند مسیر ساخت آینده‌ای روشن برای فرزندان مازندران را هموار سازد؛ آینده‌ای که سنگ‌بنای آن در کلاس‌های درس و با دستان سخاوتمند نیکوکاران نهاده می‌شود.