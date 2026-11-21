سه مأمور پلیس فرانسه که در جریان بازداشت خشونت آمیز «میشل زکلر»، تهیه کننده موسیقی سیاه پوست اهل منطقه ۱۷ پاریس، دست داشتند، روز جمعه به خشونت شدید به همراه انگیزه نژادپرستانه و همچنین جعل گزارش رسمی پلیس، مجرم شناخته شدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از رویترز، قاضی پرونده هنگام صدور حکم خاطرنشان کرد که اظهارات میشل زکلر در مورد توهین‌های نژادپرستانه‌ای که علیه او به کار رفته بود، «در تمام مراحل رسیدگی، از جمله در جلسه دادگاه، در جزئیات اصلی خود ثابت و یکسان باقی مانده است.»

در بیانیه دادگاه آمده است: «در مقابل، تنظیم صورت جلسه جعلی و سپس شکایت‌ها و شهادت‌های ناصادقانه، انکار‌های افسران پلیس را بی اعتبار می‌کند.»

دادگاه همچنین تصریح کرد که «این عامل تشدید کننده جرم، از نظر حقوقی به همه عاملان جرم نسبت داده می‌شود؛ حتی کسانی که شخصا آن اظهارات نژادپرستانه را بیان نکرده‌اند.»

در مورد احکام صادره، اورِلین لاپِرسون به پنج سال زندان که دو سال آن الزاماً باید اجرا شود، فیلیپ توندو به پنج سال زندان که یک و نیم سال آن باید اجرا شود، و پیر پلانتیه به پنج سال زندان که یک سال آن باید اجرا شود، محکوم شدند.

علاوه بر این، هر سه افسر پلیس به «ممنوعیت دائمی از خدمت در نیروی پلیس» محکوم شدند.

دادگاه همچنین این سه مأمور پلیس را درخصوص اتهام «جعل سند رسمی» مجرم شناخت؛ چرا که با تنظیم و تأیید صورت جلسه‌ای درباره بازداشت میشل زکلر که می‌دانستند نادرست است، قصد داشتند از پیگرد انضباطی و قضایی در امان بمانند و به خطر کیفری‌ای که برای میشل زکلر ایجاد می‌کردند، توجهی نشان ندادند.

ژان-کریستوف رامادیه، وکیل اورلین لاپرسون، از هرگونه اظهارنظر در این باره خودداری کرد، اما به رویترز گفت فکر نمی‌کند که به این حکم درخواست تجدیدنظر دهد.