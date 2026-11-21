رئیس پلیس راه راهور فراجا از کنترل ناوگان حمل و نقل عمومی بار و مسافر خبر داد و گفت: با فعال‌سازی سامانه مدیریت سرعت بحرانی در سراسر کشور، شاهد کاهش ۳۴ درصدی جانباختگان حوادث ترافیکی در ۱۵ استان بوده‌ایم.

سردار سیاوش محبی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در تشریح اقدامات پلیس برای افزایش ایمنی جاده‌ها و کاهش جانباختگان حوادث ترافیکی اظهار کرد: کنترل ناوگان حمل و نقل عمومی بار یکی از اقدامات مهم پلیس راه است و روزانه توسط همکاران در پاسگاه‌های پلیس راه، ناوگان حمل و نقل عمومی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی افزود: کنترل مدارک رانندگان، گواهینامه متناسب با نوع وسیله نقلیه، جلوگیری از اضافه بار یا اضافه تناژ، جلوگیری از حمل مواد خطرناک، بررسی سلامت فنی وسیله نقلیه، معاینه فنی و بیمه‌نامه شخص ثالث، روزانه توسط همکاران در سراسر کشور انجام می‌شود.

رئیس پلیس راه راهور فراجا با اشاره به طرح برخورد با تخلفات ناوگان گفت: بیش از ۴ هزار دستگاه خودرو که اضافه تناژ داشتند، از تردد آنها جلوگیری شد و ۵ هزار مورد نیز اعمال قانون شدند. این طرح به صورت ۲۴ ساعته اجرا می‌شود، اما در سه روز اخیر با شدت بیشتری دنبال شد.

سردار محبی در مورد ناوگان حمل و نقل مسافر گفت: خوشبختانه در شش ماهه امسال شاهد کاهش آمار جانباختگان ناوگان حمل و نقل عمومی اتوبوسی بوده‌ایم. این ناوگان به صورت ۲۴ ساعته در حال تردد است و خطر بیشتری متوجه آن است، بنابراین کنترل قبل از حرکت در پایانه‌های مسافربری، کنترل در طول مسیر در پاسگاه‌ها از نظر ظاهری و فنی، کنترل مدارک راننده، کارت هوشمند، ثبت ساعت، معاینه فنی و بیمه شخص ثالث انجام می‌شود.

رئیس پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: جلوگیری از اضافه بار اتوبوس که باعث از دست رفتن تعادل آن می‌شود، جلوگیری از خستگی و خواب‌آلودگی رانندگان و جلوگیری از تردد وسایل نقلیه دارای نقص فنی مانند روشنایی، ترمز و تعلیق از جمله اقدامات پلیس است. در صورت مشاهده نقص فنی در اتوبوس در طول مسیر، بلافاصله اتوبوس جایگزین می‌شود.

وی در تشریح عوامل مؤثر در وقوع تصادفات گفت: نقص فنی، خطای انسانی، شرایط راه و محیط از جمله این عوامل هستند. خطای انسانی شامل خستگی و خواب‌آلودگی، عدم توجه به قوانین و مقررات، عدم توجه به جلو و استفاده از دارو‌های روان‌گردان است. نقص فنی شامل نقص سیستم روشنایی، ترمز، تعلیق و فرمان است و شرایط راه و محیط شامل نبود علائم و تابلوها، نبود حفاظ راه، خرابی سطح آسفالت و عدم روشنایی در محور‌های مواصلاتی است.

رئیس پلیس راه راهور فراجا با اشاره به سامانه مدیریت سرعت بحرانی گفت: سرعت بحرانی یکی از تخلفاتی است که متأسفانه همیشه در جاده‌های کشور باعث وقوع تصادفات مرگبار شده است. به همین خاطر سامانه‌ای به نام «مدیریت اعلان سرعت بحرانی» به منظور ارسال به موقع و لحظه‌ای تخلفات سرعت غیرمجاز به همکاران در طول محور و پاسگاه پلیس راه ساماندهی شده است.

سردار محبی افزود: در سرعت بحرانی، دید راننده بسیار محدود می‌شود و واکنش راننده به صفر می‌رسد و وسیله نقلیه به یک پرتابه غیرقابل کنترل تبدیل می‌شود و حتی کیسه هوا و ترمز‌های پیشرفته هم نمی‌تواند در شرایط سرعت بحرانی معجزه کند.

رئیس پلیس راه راهور فراجا تصریح کرد: قبلاً در ۱۶ استان سامانه مدیریت سرعت بحرانی فعال بود، ولی از دو روز گذشته تمام محور‌های مواصلاتی استان‌های سراسر کشور به این سامانه تجهیز شده‌اند. رانندگانی که از مقابل دوربین‌های ثابت سرعت‌سنج عبور کنند و سرعتشان ۲۰ کیلومتر بیشتر از سرعت مجاز باشد، سرعت بحرانی محسوب می‌شود و بلافاصله مشخصات وسیله نقلیه و سرعت برای نزدیک‌ترین همکار پلیسی و پاسگاه پلیس راه ارسال می‌شود و در لحظه، وسیله نقلیه متخلف اعمال قانون و توقیف ساعتی می‌شود.

وی با اشاره به نتایج این طرح گفت: در حدود یک ماه که سامانه مدیریت سرعت بحرانی فعال شده، ۲۳ دستگاه خودروی سرقتی با سارقان آنها توقیف شدند، ۱۳۶ دستگاه خودروی پلاک مخدوش توقیف شدند که به مقام قضایی معرفی شدند و بیش از ۱۳ هزار دستگاه خودرو توقیف ساعتی شده‌اند.

سردار محبی خاطرنشان کرد: هدف پلیس اعمال قانون نیست، بلکه تأمین ایمنی سفر برای همه هموطنان است. در ۱۵ استانی که از اول مهر سامانه فعال شده، بیش از ۳۴ درصد کاهش جانباختگان حوادث ترافیکی داشته‌ایم.