عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در حوزه قیمت گذاری خودرو و نظارت بر قیمت‌ها به وظایف خود عمل نمی‌کند.

احسان قاضی زاده هاشمی در مصاحبه با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما افزود: مجلس به موضوع قیمت خودرو ورود کرده است و جلسات منظمی با دستگاه قضایی در این خصوص داریم، این موضوع چند وجه دارد و شورای رقابت هم باید بر اجرای مصوبات خود نظارت داشته باشد، البته سازمان تعزیرات حکومتی هم باید بازار را کنترل کند.

وی گفت: یکی از دلایل بالا رفتن قیمت ها، اعلام خبر افزایش تعرفه خودرو‌های وارداتی بود که باعث شد خودروساز داخلی هم به دنبال افزایش قیمت باشند، افزایش قیمت خودرو بر قیمت قطعات هم اثر دارد و باعث می‌شود بازار قطعات یدکی هم بهم بریزد.

قاضی زاده هاشمی افزود: کمیته خودرویی مجلس در حال بررسی موضوع است و از وزارت صمت و دستگاه قضایی می‌خواهیم که نظارت بیشتری بر خودروسازان داشته باشند.

گفتنی است؛ با موافقت سازمان حمایت از مصرف کنندگان قیمت برخی از خودرو‌های مونتاژی در یک ماه اخیر ۳ تا ۵ میلیارد تومان افزایش یافته است، شرکت‌هایی نظیر مکث موتور، بهمن موتور و مدیران خودور با وجود چندین بار افزایش قیمت از ابتدای سال، مجدد در آبان ماه افزایش قیمت دادند.