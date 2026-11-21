سازمان صنعت، معدن و تجارت در میان هفت دستگاه کاشف، با ۶۴ درصد بیشترین سهم را از کشفیات کالای قاچاق خراسان رضوی را دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی گفت: ارزش ریالی کل کشفیات مظنون به قاچاق در هفت ماه گذشته توسط هفت دستگاه کاشف و ضابط برابر با ۲۷۶ هزار میلیارد ریال بوده که بیشترین آن مربوط به اداره صنعت، معدن و تجارت بوده است.

محمدرضا دبیری افزود: پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی ۲۱ درصد کشفیات قاچاق کالا، اداره کل اطلاعات خراسان رضوی هشت درصد، گمرکات استان سه درصد، جهاد کشاورزی استان ۲.۵ درصد و فرماندهی مرزبانی و سازمان اطلاعات سپاه نیم درصد را به خود اختصاص داده‌اند.

وی به ارزش تقریبی ۲۸ همتی کشفیات کالای قاچاق استان اشاره کرد و ادامه داد: این میزان کشفیات نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۷۳ درصد افزایش داشته است.

دبیری تعداد کل پرونده‌های تشکیل شده در محاکم قضایی طی هفت ماهه سال ۱۴۰۵ را پنج هزار و ۷۷۹ پرونده عنوان کرد و گفت: ارزش این میزان پرونده ۱۶۰ هزار میلیارد ریال بوده که از نظر تعداد ۱۵ درصد و از نظر ارزش ۱۷۰ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: تعداد پرونده‌های محکومیت یافته در این مدت سه هزار و ۸۸۷ پرونده به ارزش ۸۴ هزار میلیارد ریال بوده که از نظر تعداد ۹ درصد کاهش و از نظر ارزشی ۵۲۱ درصد افزایش داشته است.

وی بیان کرد: جریمه تعیین شده برای پرونده‌های محکومیت یافته برابر با ۴۵.۵ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۶۲ درصد افزایش داشته است.

وی اظهار کرد: در هفت ماهه امسال چهار هزار و ۵۴۰ بازرسی از سطح انبار‌ها و مراکز عرضه کالا توسط سازمان صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی صورت گرفته که ۵۴۹ پرونده به ارزش ۱۷۶ هزار میلیارد ریال در این رابطه تشکیل شده است.